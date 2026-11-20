Por: El Espectador

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Un hombre de 60 años se hizo pasar por cliente para robar varias joyas en un local ubicado cerca de la Plaza de Bolívar, en pleno centro histórico de la ciudad. Según información de la Policía, la estrategia del ladrón consistió en ingresar al local y aprovechar un descuido para tomar un lote de joyas exhibidas en una de las vitrinas, cuyo valor fue calculado en cerca de COP 30 millones. El suceso tuvo lugar en una importante zona comercial que suele ser frecuentada tanto por transeúntes como por turistas.

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El hecho fue reportado a la Policía por el propio propietario del establecimiento, quien, tras notar el hurto, pidió ayuda a una patrulla que circulaba en las cercanías. De inmediato, los agentes iniciaron una búsqueda haciendo uso de la descripción física del señalado. El hombre intentó escabullirse entre la multitud, pero fue ubicado rápidamente y, en su poder, se encontraron varias piezas de plata con esmeraldas que correspondían a las joyas robadas. Así lo confirmó la Policía, que destacó la rapidez con la que se logró recuperar el botín.

Las autoridades informaron que el detenido posee antecedentes judiciales por homicidio y también por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Una vez la captura fue efectiva, tanto el hombre como las joyas recuperadas quedaron en poder de la Fiscalía General de la Nación, entidad responsable de llevar adelante el proceso judicial requerido.

Este caso se suma a otros hechos que, para los ciudadanos, reflejan la persistencia de la inseguridad en la ciudad, a pesar de que las cifras oficiales muestran una tendencia a la baja en hurtos. De acuerdo con el sexto informe de Bogotá Cómo Vamos, entre enero y junio de 2026 se registraron 62.697 casos de hurto común, en comparación con 71.843 del mismo período en 2025, lo que representa una disminución del 12,7 %. El hurto a personas fue el más frecuente, representando el 89,2 % de los registros, seguido por hurtos a comercios con un 6,4 %. Sin embargo, el hurto a residencias presentó un incremento del 6,4 % en ese lapso. Además, en homicidios, se registraron 545 casos en el primer semestre, cifra que aunque bajó un 7,3 % frente al año anterior, sigue siendo una de las más altas desde 2019, según el mismo informe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos hurtos se han registrado en Bogotá durante 2026 según el informe?

Según el sexto informe de Bogotá Cómo Vamos, durante el periodo de enero a junio de 2026 se registraron 62.697 casos de hurto común en la ciudad. Esta cifra refleja una disminución significativa del 12,7 % respecto al mismo período del año anterior, cuando se documentaron 71.843 casos. La mayoría de estos hurtos corresponden a robos a personas.

¿Quién tiene a cargo la judicialización del ladrón capturado por el robo en la joyería?

El proceso de judicialización del hombre capturado por el robo en la joyería está a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Tras la rápida captura del sospechoso y la recuperación de las piezas de joyería, tanto él como la mercancía quedaron bajo la custodia de esta entidad, que debe adelantar las acciones judiciales correspondientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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