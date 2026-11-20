Por: Portal Bogotá

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Este sábado 21 de noviembre de 2026, varios barrios de Bogotá y el municipio de Cota, en Cundinamarca, afrontan cortes de luz programados debido a labores de mantenimiento en las redes de suministro que ejecuta Enel Colombia. Esta medida busca mejorar la prestación del servicio eléctrico y abarca diversas localidades de la ciudad, así como una vereda cercana a la capital.

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De acuerdo con la información reportada por la Alcaldía de Bogotá, los cortes de energía afectan sectores específicos de cinco localidades de la ciudad y un municipio de la sabana. En Chapinero, la suspensión va desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. e impacta el barrio El Chicó, comprendido entre las calles 91 y 93, entre carreras 11 y 13. En Ciudad Bolívar, se registra en tres sectores: barrio La Pradera (calle 72 sur a 74 sur, entre carreras 48 y 40, de 8:15 a. m. a 5:30 p. m.), barrio Las Acacias (calle 61 sur a 63 sur, entre carreras 19 y 20, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.) y barrio Quiba Bajo, en vereda Quiba (de 8:45 a. m. a 5:45 p. m.).

La localidad de Santa Fe también tendrá suspensión del servicio, en el barrio La Capuchina, entre las calles 11 y 13 y las carreras 12 y 14, desde la medianoche hasta las 5:00 a. m. En Suba, barrios Britalia y Portales del Norte estarán sin luz de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Finalmente, en Usaquén, la suspensión será en Molinos Norte y Rincón del Chicó, cubriendo diferentes tramos entre calles 103 y 107 y carreras 8 y 14, en el mismo horario. Usme, en el suroriente, verá interrumpido el servicio entre las calles 73 sur y 75 sur, carreras 13 y 15, durante casi toda la jornada.

Estas intervenciones se extienden fuera de Bogotá: la vereda Siberia, en el municipio de Cota, también tendrá corte de energía desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Enel Colombia, entidad responsable de la red eléctrica en la región, recomienda a los usuarios desconectar sus electrodomésticos mientras dura la suspensión, programar sus actividades con anticipación y evitar abrir la nevera para conservar los alimentos. Además, sugiere validar la identidad del personal técnico llamando al contacto dispuesto por Enel, garantizando la seguridad durante los trabajos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de luz el 21 de noviembre de 2026?

Según información publicada por la Alcaldía y Enel Colombia, los barrios de Bogotá afectados por los cortes de luz programados este 21 de noviembre de 2026 son El Chicó en Chapinero, La Pradera, Las Acacias y Quiba Bajo en Ciudad Bolívar, La Capuchina en Santa Fe, Britalia y Portales del Norte en Suba, Molinos Norte y Rincón del Chicó en Usaquén, y San Juan Bautista en Usme.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia para afrontar los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconsejó a los usuarios desconectar los electrodomésticos durante las interrupciones del servicio, organizar sus actividades teniendo en cuenta los horarios de los cortes, evitar abrir la nevera para conservar los alimentos y permitir el ingreso del personal técnico, verificando siempre su identidad a través del número oficial proporcionado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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