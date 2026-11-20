Bogotá tendrá diez días de coctelería, gastronomía y música con la primera edición de ‘Bar Week’, una iniciativa que reunirá a 60 establecimientos entre el 28 de noviembre y el 7 de diciembre. La propuesta busca impulsar el turismo local y ofrecer nuevas experiencias a los ciudadanos.

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Camilo Ospina, presidente de Asobares, contó en entrevista con Pulzo que participarán bares, restaurantes, gastrobares y ‘coffee shops’ de diez localidades. Chefs y bartenders diseñaron propuestas especiales para estos días, con productos que no suelen estar disponibles en las cartas habituales.

La oferta tendrá un precio de 35.000 pesos e incluirá un cóctel o dos cervezas, más una tapa o aperitivo gastronómico diseñado por cada establecimiento. A esto se sumarán experiencias musicales con DJ, grupos o bandas en vivo, según la programación de cada lugar.

La agenda y las reservas estarán disponibles en la página de ‘Bar Week’ en Asobares y en las redes sociales del gremio y del Instituto Distrital de Turismo. La expectativa es vender 20.000 menús durante los diez días.

Ospina destacó que la iniciativa busca conectar establecimientos y animar a los ciudadanos a descubrir nuevos lugares o regresar a sitios conocidos. “La gente se va a encontrar productos que normalmente no van a estar en la carta”, explicó.

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Asobares advierte presión sobre el sector

Durante la entrevista, Ospina también se refirió al panorama económico de los establecimientos y a la propuesta de ley de rescate del Gobierno Nacional. Según sus cifras, entre enero y agosto los ingresos crecieron apenas 0,04 % frente al mismo periodo del año anterior. Al descontar la inflación, afirmó, hubo una caída real de 4,6 %.

“El sector no aguanta un impuesto más”, advirtió el presidente de Asobares, quien señaló que los negocios enfrentan mayores costos por cuenta de los alimentos y las bebidas, además de dificultades para trasladar esos incrementos a los consumidores.

El dirigente también cuestionó el impacto de los cambios laborales y de los horarios de funcionamiento. Aseguró que la industria ha perdido más de 34.000 empleos, dos de cada tres ocupados por mujeres.

En Bogotá, indicó, esta actividad reúne más de 350.000 puestos de trabajo: el 53 % corresponde a mujeres y el 28 % a jóvenes entre 18 y 28 años, una población para la que representa una oportunidad de primer empleo.

Círculo Gastro, una apuesta por la gastronomía

Asobares también presentó Círculo Gastro, una plataforma que busca conectar a los diferentes actores de la cadena gastronómica y acompañar a chefs, cocineros y empresarios en el manejo de perecederos y el control de costos.

Ospina explicó que esta iniciativa responde a los cambios de la industria, en la que los bares han incorporado cada vez más propuestas gastronómicas. “La pandemia aceleró la inclusión de la gastronomía en el entretenimiento, por eso hoy hablamos de gastroentretenimiento”, afirmó.

La plataforma representa, según el dirigente, una nueva etapa para el gremio y su relación con el sector gastronómico.

Finalmente, Ospina señaló que Bogotá necesita mayor seguridad jurídica, mejores condiciones de seguridad urbana y estrategias que fortalezcan su atractivo turístico.

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“No podemos estar con normas del distrito que les estén cambiando los horarios de operación” a los establecimientos, manifestó al referirse a las dificultades que, según él, enfrenta el sector.

También destacó el acompañamiento de la Policía de Turismo durante Bar Week y consideró que este tipo de iniciativas puede motivar a los visitantes internacionales a descubrir nuevos planes y extender su estadía en la capital.

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