Por: El Espectador

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Bucaramanga acoge una nueva versión del Festival del Kalenta’o, una apuesta gastronómica que comenzó el 5 de noviembre y se extenderá hasta el 22 del mismo mes. En esta ocasión más de 20 establecimientos de la ciudad se suman a la celebración, presentando cada uno su propia reinterpretación del calentao, un plato emblemático de la cocina colombiana. Esta iniciativa tiene como meta rescatar las tradiciones culinarias, incentivar la creatividad de los cocineros y dar un impulso al sector gastronómico local, según información publicada por El Espectador.

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Bajo el lema "De vuelta a la raíz", el evento propone recuperar las memorias y sabores de generaciones anteriores. El calentao, más que una receta, es visto como un símbolo de la historia familiar y la creatividad de la vida cotidiana, donde el aprovechamiento de los alimentos cobra un valor esencial. Esta preparación, heredada de las abuelas y madres colombianas, es reconocida no solo por su sabor, sino por su habilidad para transformar ingredientes tradicionales como arroz, fríjoles y carnes en platos llenos de identidad e historia.

Durante los 18 días del festival, cada uno de los restaurantes participantes ofrece propuestas en las que conviven recetas clásicas y nuevas versiones del calentao. El público puede así explorar desde las preparaciones tradicionales hasta apuestas más innovadoras, lo que permite apreciar la variedad de sabores que permite este plato popular. Esta diversidad busca destacar la creatividad de los cocineros de Bucaramanga y mostrar cómo la tradición puede reinventarse en manos jóvenes o experimentadas, siempre fiel a la raíz cultural santandereana.

De acuerdo con El Espectador, el Festival del Kalenta’o funciona también como una vitrina que pone en primer plano el talento local, amplía la visibilidad de los restaurantes ante un público más amplio y estimula la actividad económica del sector gastronómico. Además, la organización cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodrés), quienes trabajan articuladamente para fortalecer el reconocimiento de la gastronomía regional como parte fundamental de la identidad cultural del departamento de Santander.

¿Qué convierte al calentao en un símbolo de la tradición culinaria colombiana?

El calentao se destaca por representar el aprovechamiento de alimentos y la creatividad en la cocina diaria, elementos que evocan las raíces familiares y las historias transmitidas por generaciones. Según El Espectador, este plato se convierte en símbolo porque permite que cada familia aporte su sello propio, reafirmando la diversidad y riqueza de la cocina colombiana.

¿Cuál es el propósito principal del Festival del Kalenta’o en Bucaramanga?

El Festival del Kalenta’o tiene como principal propósito rescatar las tradiciones culinarias, fomentar la creatividad de los cocineros locales y dinamizar el sector gastronómico de Bucaramanga. De acuerdo con El Espectador, busca además fortalecer la identidad cultural regional y posicionar a los restaurantes y cocineros como protagonistas de la renovación gastronómica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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