Por: Noticiero 90 minutos

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La actividad física es una alternativa clave para quienes desean envejecer de forma saludable, dado que no existe un límite de edad para empezar a moverse. Aunque el paso del tiempo implica, de manera natural, cambios en fuerza, movilidad y resistencia, mantenerse activo puede colaborar a preservar la autonomía de las personas mayores y evitar complicaciones en su salud, tanto física como mental. Así lo sugiere la información presentada por Noticiero 90 Minutos, que pone énfasis en la importancia de luchar contra el sedentarismo a cualquier edad.

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El sedentarismo es uno de los principales desafíos que enfrentan los adultos mayores y puede manifestarse a través de dolores musculares y articulares, alteraciones en la calidad del sueño e incluso una mayor probabilidad de sufrir enfermedades metabólicas, como la diabetes tipo 2. De acuerdo con la misma fuente, este hábito también se relaciona con un incremento en el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer. Por ello, integrar el ejercicio en la cotidianidad funciona como herramienta esencial para avanzar hacia un envejecimiento más saludable.

De acuerdo con Daniel Arenas, profesional en Ciencias del Deporte citado por 90 Minutos, cualquier persona puede practicar actividad física, siempre y cuando tenga en cuenta sus condiciones individuales. Según sus palabras: “Cualquier persona puede hacer ejercicio físico. Lo segundo es que se deben mirar las condiciones individuales de cada uno: enfermedades, lesiones, antecedentes de ejercicio y buscar el ejercicio con el que más se sienta cómodo”. Esta orientación es relevante porque no todos los adultos mayores presentan las mismas capacidades ni requieren idénticas actividades: mientras algunos pueden caminar, montar bicicleta o practicar ejercicios de fuerza, otros necesitan rutinas adaptadas a su movilidad y salud.

Entre los principales beneficios, sobresale el mantenimiento de la masa muscular y la masa mineral ósea, fundamentales para conservar la capacidad de movimiento. Trabajar la fuerza, la resistencia y el equilibrio ayuda a realizar actividades cotidianas con menor dificultad y favorece la independencia. El bienestar se extiende también a lo mental, ya que la actividad física puede mejorar el estado de ánimo y la calidad del sueño. Antes de iniciar cualquier rutina, especialmente en presencia de enfermedades o lesiones, es recomendable seguir la orientación de un profesional de la salud.

Envejecer no implica dejar de moverse, sino reconocer que, con ajustes y precauciones adecuadas, el ejercicio continúa siendo sinónimo de bienestar y calidad de vida en cualquier etapa.

¿Cuáles son los principales beneficios del ejercicio físico en adultos mayores?

Según Noticiero 90 Minutos, la práctica regular de actividad física en adultos mayores contribuye a mantener la masa muscular y la masa mineral ósea. Esto es esencial para la movilidad y la independencia, permitiendo a las personas enfrentar las actividades diarias con mayor facilidad. Además, el ejercicio ayuda a prevenir el avance de enfermedades metabólicas y mejora la salud mental al promover el bienestar emocional y la calidad del descanso.

¿Qué recomendaciones se deben tener en cuenta antes de que una persona mayor comience a hacer ejercicio?

Daniel Arenas, citado por la fuente, menciona que es fundamental considerar las condiciones individuales como enfermedades, lesiones o antecedentes de actividad física. Recomienda buscar ejercicios con los que la persona se sienta cómoda y, especialmente en caso de problemas de salud, contar con la orientación de un profesional de la salud o experto en ejercicio, para adaptar las rutinas según las necesidades particulares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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