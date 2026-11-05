Por: Noticiero 90 minutos

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En la actualidad, el uso excesivo de dispositivos y redes sociales puede tener un impacto relevante en la forma en la que las personas mantienen su atención y concentración. Pasar horas revisando videos y notificaciones, o alternando entre múltiples aplicaciones, puede dificultar la capacidad de enfocarse en una sola tarea durante periodos prolongados. Frente a este escenario, el détox digital se plantea como una solución para quienes desean establecer límites e instaurar hábitos que favorezcan la concentración y la relación saludable con la tecnología, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

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El détox digital, de acuerdo con la información proporcionada, consiste en la reducción voluntaria del tiempo invertido frente a las pantallas y en redes sociales. Lejos de sugerir una desconexión total, este método invita a identificar cuándo la tecnología interfiere con las actividades cotidianas y así encontrar un balance adecuado. El objetivo principal es alcanzar una relación equilibrada con los dispositivos, de modo que no afecten negativamente la rutina diaria.

Reducir la exposición a estímulos constantes –como notificaciones, mensajes y videos cortos– le permite al cerebro volver a enfocarse en tareas complejas y en el presente. Disminuir la cantidad de interrupciones contribuye a mejorar la concentración, ya que se puede dedicar más tiempo de calidad a actividades importantes sin distracciones. Además, limitar el uso de dispositivos, especialmente durante las noches, favorece el descanso y mejora la calidad del sueño. Este tipo de prácticas también abre la posibilidad de recuperar tiempo para actividades fuera de las pantallas, como leer, hacer ejercicio y compartir en familia.

Para iniciar un détox digital eficaz, la Asociación Americana de Psicología recomienda establecer límites claros al uso de dispositivos. Entre las recomendaciones principales se encuentran: desactivar notificaciones innecesarias, definir horarios específicos para revisar redes sociales, evitar el uso de celulares durante las comidas y alejar el teléfono al momento de estudiar o trabajar. Estos hábitos buscan reducir la tentación de consultar el dispositivo y promover la desconexión consciente durante el día.

Implementar estas estrategias puede ser clave para quienes buscan recuperar la concentración y disfrutar de una mejor calidad de vida en el entorno digital actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es un détox digital y en qué consiste esta práctica?

El détox digital es una práctica que implica reducir de manera voluntaria el uso de dispositivos y redes sociales, con el fin de mantener una relación equilibrada con la tecnología. De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, no significa dejar por completo las plataformas, sino limitar su uso para evitar que interfieran con las actividades diarias y recuperar la capacidad de concentración.

¿Cuáles son los beneficios principales de realizar un détox digital?

Los beneficios principales del détox digital, según lo presentado, incluyen la mejora de la concentración al disminuir las interrupciones, el favorecimiento de un mejor descanso especialmente por la reducción del uso nocturno de dispositivos, y la posibilidad de destinar más tiempo a otras actividades fuera de las pantallas, como leer o compartir con la familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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