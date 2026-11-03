La actriz colombiana Juliana Galvis expresó su indignación por un video protagonizado por Isabella Ladera y su hija Mía, en el que una dinámica que buscaba seguir una tendencia de redes sociales terminó con la menor en el suelo y llorando. La artista cuestionó que algunos adultos involucren a sus hijos en este tipo de contenidos y consideró que situaciones así requieren atención.

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Su reacción se conoció a través de un video que compartió en sus historias de Instagram, donde explicó que normalmente evita opinar sobre las decisiones personales de otras personas, pero que las imágenes que encontró en internet la llevaron a pronunciarse.

“Yo trato de no meterme en la vida de nadie, ni opinar, ni juzgar, ni criticar. Sin embargo, hoy vi un video que me rompió profundamente el corazón”, manifestó la actriz al comenzar su intervención.

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Su molestia estuvo relacionada con la manera en que se desarrolló la grabación y con el hecho de que una niña terminara lastimada durante una actividad pensada para conseguir reacciones en plataformas digitales. Para Galvis, existe una diferencia entre compartir recuerdos familiares y exponer a los menores a situaciones que puedan afectar su integridad.

“Una cosa es compartir momentos lindos con nuestros hijos y otra muy distinta ponerlos en riesgo”, afirmó.

El video que provocó la reacción de Juliana Galvis

La controversia comenzó después de que Isabella Ladera compartiera una grabación junto a Mía, su hija mayor. En ella, la creadora de contenido venezolana participaba en una tendencia viral que consiste en pedirles a los niños que corran hacia una puerta abierta y simular que se cierra justo cuando están por llegar.

En el caso de Mía, la pequeña corrió hacia donde estaba su madre, pero perdió el equilibrio cuando Ladera hizo el movimiento con la puerta. La niña terminó cayendo al suelo y comenzó a llorar, mientras su madre reaccionaba entre risas antes de acercarse para levantarla.

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Las imágenes circularon rápidamente y provocaron cuestionamientos de usuarios que consideraron inapropiado convertir la caída y el llanto de la menor en contenido para redes sociales. Aunque Isabella publicó inicialmente el material en sus historias de Instagram, posteriormente lo eliminó ante las críticas.

La situación también llamó la atención de otras figuras del entretenimiento, que cuestionaron la participación de niños en tendencias que pueden ponerlos en riesgo.

Juliana Galvis pidió intervención por este tipo de contenidos

En su pronunciamiento, la actriz fue más allá de expresar su inconformidad con la grabación y cuestionó a los adultos que, según su percepción, permiten que sus hijos se lastimen por conseguir visualizaciones y participar en retos virales.

“¿Qué les pasa a esas personas que son capaces, por likes o por hacer un trend, de permitir que sus hijos se lastimen, de burlarse de sus hijos y de publicarlos nada más sintiéndose orgullosos?”, preguntó.

Galvis también lanzó una frase contundente al referirse a quienes protagonizan este tipo de situaciones: “Lo primero que creo es que esa gente genuinamente necesita ayuda psicológica”.

Además, consideró que las autoridades y entidades competentes deberían revisar los casos en los que pueda existir una vulneración de los derechos de los menores de edad.

“Uno no se mete con los niños, no les hace daño, no se burla de ellos, no les falta el respeto, no los ridiculiza”, agregó la actriz, quien cerró su mensaje manifestando el impacto que le produjo ver las imágenes: “De verdad, dolor de mamá tengo en este instante”.

Las reacciones no se limitaron a Galvis. La actriz Sara Corrales también cuestionó la publicación y preguntó en redes sociales en qué momento se había normalizado poner en peligro a un niño por seguir una tendencia. Diva Jessurum, por su parte, criticó que este tipo de situaciones se conviertan en contenido para conseguir interacciones.

La controversia abrió nuevamente el debate sobre los límites de los contenidos familiares en plataformas digitales y la responsabilidad de los adultos cuando deciden exponer a niños y niñas ante millones de usuarios.

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