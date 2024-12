En una reciente entrevista con la periodista Eva Rey para su programa de Internet, la actriz y modelo Juliana Galvis, conocida por su participación en exitosas producciones como ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Pa’ quererte’, ‘La venganza de Analía’, ‘El cartel de los sapos’ y ‘El general Naranjo’, entre otras producciones reveló detalles inéditos de su carrera y vida personal.

Durante la conversación, compartió algunas anécdotas que causaron gran impacto entre sus seguidores, una de ellas que salió con Rafael Novoa, al que Eva Rey confesó que está soltero y así confirmó separación del actor con la exreina Adriana Tarud.

Además de esta revelación, Juliana Galvis también hizo una confesión que sorprendió a sus seguidores. Habló sobre su experiencia trabajando con la actriz y cantante Carolina Sabino, quien, según contó, no fue muy amable con ella al inicio de su carrera.

Aunque hoy en día mantiene una relación de amistad con Sabino, Galvis recordó que en su momento la convivencia fue difícil, tanto que llegó a pensar en no volver a trabajar con ella.

“Cuando empecé, ella no fue ‘nice’ conmigo, me hizo la vida un poco imposible, un poco a cuadritos. Hasta que un día nos sentamos a hablar y resolvimos todo y hoy la quiero mucho y me encantaría trabajar con ella. Te estoy hablando de 2003, mi primer papel en televisión”, relató la actriz.