Para nadie es un secreto que Marbelle suele ser muy directa con sus comentarios, sobre todo cuando se trata de algo polémico que corre en redes sociales.

El video en cuestión mostraba a una mujer policía que estaba golpeando a diferentes personas. Según la descripción del video, la protagonista estaba tratando de hacer respetar la autoridad luego de ser agredida anteriormente.

Ante esto, la cantante colombiana comentó: “Como debe ser, la autoridad se respeta”.

Pero su trino no fue bien recibido. Juliana Galvis fue la primera en criticarla, pues no dudó en responderle en un ‘post’ de ‘Lo sé todo’: “¿What? ¡Violencia es violencia! Muy mal”. Después de eso, Galvis no volvió a comentar nada, pues no es una mujer de polémica.

Como debe ser !

LA AUTORIDAD SE RESPETA! https://t.co/XPFd4jI79U — MARBELLE (@Marbelle30) June 25, 2024

En redes sociales los comentarios están divididos. Por un lado, aseguran que la autoridad no se debe atacar, sobre todo cuando se trata de una mujer.

Por otro lado, al igual que Galvis, aseguran que un acto violencia no debe responderse con otro, por lo que la actitud de la policía no fue la correcta.

Juliana Galvis contó que perdió a un bebé

Juliana Galvis fue otra de las famosas que tuvo la oportunidad de estar en el ‘reality de cocina ‘Masterchef Celebrity Colombia’. Mientras estuvo grabando para RCN, confesó que perdió a su segundo hijo que se iba a llamar León.

La actriz contó que las cosas se complicaron cuando se aplicó la vacuna contra el sarampión y la rubeola. Los médicos le dijeron que había un riesgo de mal formación.

En ese momento ella viajó a México, pero cuando llegó a este país el bebé ya no vivía: “Cuando llegué, el corazón del bebé ya no latía. Yo le había puesto León porque sentía que él había sobrevivido a lo de la inyección”, afirmó Juliana Galvis en entrevista con Laura Acuña en su espacio de Youtube.

