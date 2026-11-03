Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Valery Martínez, oriunda de Ibagué, asume el reto de representar al Tolima en el Concurso Nacional de la Belleza con la firme intención de enaltecer a su región y buscar la ansiada segunda corona nacional para el departamento. Según detalló en entrevista exclusiva con El Nuevo Día, su camino hacia esta meta no solo se ha construido desde la experiencia en las pasarelas, sino también a través de un profundo compromiso con el folclor, la identidad cultural y una formación académica sólida.

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Desde muy joven, Valery se adentró en el mundo del modelaje y el folclor, dos pasiones que han marcado su vida. A los ocho años comenzó a modelar y, con el tiempo, participó activamente en festivales y certámenes relacionados con la riqueza tradicional de Tolima. Ha sido representante de su comuna, Señorita Ibagué, virreina departamental, Reina del Mar Interior de Colombia y, a nivel nacional, concursó como representante en el Reinado Nacional de la Panela. Todo ello, como ella misma destaca en El Nuevo Día, le ha permitido vivir una trayectoria impregnada de tradición y cultura, que encuentra ahora un nuevo desafío en el Concurso Nacional de la Belleza.

A su carrera como modelo se suman sus estudios: Valery es licenciada en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés, diseñadora de modas y está culminando una especialización en Educación, Cultura y Política. Estas credenciales académicas refuerzan su deseo de ser una voz autorizada para hablar y promover el Tolima. Actualmente trabaja en la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación del Tolima, desde donde participa en la promoción del departamento.

Uno de los momentos más significativos de esta edición del certamen será la realización del desfile de traje artesanal en Ibagué, hecho que la candidata define como motivo de orgullo y una oportunidad única para los tolimenses. El evento tendrá lugar el viernes 6 de noviembre en la Concha Acústica Garzón y Collazos, y se espera la participación de 26 candidatas. De acuerdo con Valery, la cercanía del certamen beneficiará a la comunidad local, permitiéndoles vivir una experiencia que, en ocasiones anteriores, solo había ocurrido en Cartagena y una excepción en Villavicencio.

La preparación de Valery va más allá del entrenamiento físico; incluye jornadas de estudio sobre la historia y problemáticas del Tolima, así como ejercicios de oratoria y expresión corporal. Según relató en El Nuevo Día, el respaldo familiar y de su equipo ha sido fundamental. Su mayor motivación es dar visibilidad al Tolima, resaltar sus necesidades y mostrar sus atractivos al país, utilizando el concurso como una plataforma para convertirse en embajadora y voz activa de su región.

El desfile 'Así suena Colombia' en Ibagué será de entrada libre, con ingreso desde las 5:00 de la tarde y espectáculo a partir de las 8:00 de la noche. La organización invita a los tolimenses a respaldar el evento y acompañar esta cita con la tradición y la belleza nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará el desfile de traje artesanal del Concurso Nacional de la Belleza en Ibagué?

De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el desfile ‘Así suena Colombia’ tendrá lugar el viernes 6 de noviembre en la Concha Acústica Garzón y Collazos de Ibagué. La entrada será libre y el evento contará con la participación de las 26 candidatas del Concurso Nacional de la Belleza.

¿Cuál es el significado de representar al Tolima para Valery Martínez en el Concurso Nacional de la Belleza?

Para Valery Martínez, según relató en entrevista con El Nuevo Día, representar al Tolima implica ser la voz de las tradiciones, la riqueza cultural y las necesidades del departamento ante todo el país. Su objetivo es promover su región usando el certamen como plataforma para visibilizar a los tolimenses y destacar sus valores ante Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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