María Antonia ‘Tutú’ Mosquera, la reina vallecaucana, se coronó como la nueva Señorita Colombia 2025-2026, un título que la proyecta como una de las figuras más representativas de la belleza y el talento del país.

Ella es María Antonia ‘Tutú’ Mosquera, Señorita Colombia 2025- 2026

Actualmente, la actual Señorita Colombia reside en Bogotá, donde trabaja en una consultora y agencia de moda y belleza, y aprovecha su estadía en la capital para adelantar su preparación con miras al Concurso Nacional de Belleza de Cartagena, que se celebra tradicionalmente durante la primera quincena de noviembre.

En una entrevista con El Tiempo, Mosquera compartió detalles de su vida y trayectoria. La nueva soberana, nacida en Cali hace 24 años, mide 1,81 metros y desde pequeña ha mostrado un interés especial por la moda, la música y la composición. Sus allegados la llaman cariñosamente ‘Tutú’, un apodo que la acompaña desde sus años de infancia.

En cuanto a su formación académica, María Antonia es administradora de empresas egresada del CESA (Colegio de Estudios Superiores de Administración), con énfasis en Sostenibilidad Empresarial, una disciplina que complementa con su pasión por la moda y el estilo de vida.

Además, hizo un diplomado en Vogue College of Fashion en Madrid, experiencia que le permitió fortalecer su presencia en redes sociales y construir una comunidad enfocada en tendencias y estilo.

Más allá de la moda, la música ha sido un pilar fundamental en su vida. Desde pequeña tomó clases de piano y aprendió a tocar guitarra de manera autodidacta.

Con el tiempo, esta pasión se transformó en un verdadero ‘hobby’ creativo, al punto de componer e interpretar sus propias canciones. Actualmente, seis de sus temas están disponibles en su perfil de Spotify, bajo el nombre ‘Tutú Mosquera’, mostrando otra faceta artística de la reina vallecaucana, según señaló ese medio.

María Antonia también se ha convertido en un referente local en Cali, donde su imagen y actividades empiezan a marcar presencia en la ciudad. Su elección como Señorita Colombia 2025-2026 no solo destaca su belleza, sino también su preparación académica, artística y profesional, que la consolidan como un ejemplo de talento integral y compromiso con sus pasiones y su país.

Con esta coronación, ‘Tutú’ Mosquera inicia una etapa de intensa preparación y proyección nacional e internacional, lista para representar a Colombia con elegancia, carisma y creatividad en los eventos de belleza y cultura que le esperan.

