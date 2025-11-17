La Señorita Valle, María Antonia ‘Tutú’ Mosquera, es la nueva Señorita Colomba 2025- 2026 y es la sucesora de Catalina Duque Abréu.

El jurado calificador estuvo compuesto por destacadas exreinas colombianas: Andrea Nocetti, Catherine Daza, Melissa Varón y Sofía Osío, quienes evaluaron cada detalle de las participantes para elegir a la ganadora.

¿Quién ganó el Concurso Nacional de Belleza 2025 en Colombia?

Luego de un riguroso análisis, el jurado determinó que ‘Tutú’ Mosquera, representante del Valle, cumplía con todos los atributos de elegancia, porte y carisma que el galardón exige.

Mosquera también se llevó el reconocimiento a Señorita Elegancia Primatela durante una de las galas más destacadas del Concurso Nacional de Belleza 2025.

¿Cómo quedó la corte real del Concurso Nacional de belleza?

El concurso también dejó definidos los otros importantes puestos del certamen: la Virreina fue la Señorita Atlántico, la Primera Princesa correspondió a la Señorita Chocó, la Segunda Princesa a la Señorita Córdoba, y la Tercera Princesa a la Señorita Bolívar.

Con este resultado, María Antonia Mosquera se consolida como la nueva Señorita Colombia 2025-2026, lista para representar al país en Miss International 2025 y continuar con la tradición de elegancia y carisma que caracteriza al Concurso Nacional de Belleza.

La transmisión de la gala se llevó a cabo a nivel nacional a través de los canales públicos y regionales, permitiendo que varios colombianos siguieran en vivo cada momento del esperado certamen.

