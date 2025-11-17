La candidata de Región Caribe a Señorita Colombia 2025, Valeria Lafaurie Santo Domingo, se convirtió en una de las más comentadas del certamen tras su presentación en el desfile de traje de gala.

La joven recibió críticas y también algunos elogios por la elección de su vestuario, que causó sorpresa entre los asistentes y usuarios en redes sociales.

Durante su entrada al escenario, Valeria apareció luciendo una túnica roja de gran volumen, con un estilo que varios internautas describieron como “pompón” o “exagerado”.

Para muchos, la prenda parecía un diseño redundante y poco favorecedor, lo que desató comentarios inmediatos sobre su propuesta estética. Sin embargo, el momento inesperado llegó segundos después, cuando la candidata dejó caer la túnica al piso y reveló su verdadero vestido: un atuendo rojo ajustado, cubierto de lentejuelas plateadas, con un pronunciado escote y un diseño que resaltó su figura.

La verdad es que AMÉ ese show de Región Caribe. pic.twitter.com/cJayBCuj3x — LDR (@LucasDLaRosa) November 18, 2025

Al mostrar finalmente su traje principal, la reacción del público cambió de inmediato, provocando aplausos y una oleada de opiniones divididas en redes sociales.

Mientras algunos celebraron su apuesta arriesgada y el dramatismo del cambio de vestuario, otros consideraron que la ejecución no fue la mejor.

“Ahora quién se aguanta a los vecinos diciendo que a la Señorita Región Caribe no le salió lo del patrón y se quiso copiar de una reina venezolana”, escribió un usuario en X, antes Twitter.

Otro comentario decía: “Entonces la Srta. Región Caribe llegó fue a dejar reguero en el escenario. ¡Eeeeeehh!”. También circularon mensajes como: “A Región Caribe no le salió su truco planeado con la tela esa” o “Región Caribe quiso salir como un pompón”.

Incluso algunos compararon su presentación con un ‘reveal’ al estilo de RuPaul’s Drag Race, destacando que la intención era impactar, pero para muchos el resultado fue más confuso que elegante.

A pesar de las críticas, Valeria Lafaurie logró llamar la atención y posicionarse como una de las participantes más comentadas de la noche, entrando en el top 10 del Concurso Nacional de Belleza.

Quiénes son las 10 semifinalistas de Señorita Colombia 2025

Señorita Santa Marta. Señorita Cauca. Señorita Risaralda. Señorita Región Caribe. Señorita Caquetá. Señorita Chocó. Señorita Córdoba. Señorita Atlántico. Señorita Bolívar. Señorita Valle.

Quiénes son las 5 semifinalistas de Señorita Colombia 2025

Señorita Valle. Señorita Atlántico. Señorita Chocó. Señorita Córdoba. Señorita Bolívar.

