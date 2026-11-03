Por: El Espectador

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El Festival Ópera al Parque, en su edición XXIX, concluye este miércoles 4 de noviembre, consolidándose como un evento clave para la promoción de la ópera en Colombia. Para este cierre, el público podrá disfrutar de dos presentaciones con entrada libre, hasta completar aforo, programadas en reconocidos escenarios de Bogotá. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, la jornada inicia a las 10:00 a. m. y a las 2:00 p. m. en el Teatro El Ensueño, donde se llevará a cabo el concierto "El tranvía de los sueños". Esta función tiene como protagonistas a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara y la Compañía Nacional de las Artes, quienes fueron reconocidos con la Beca Filarmónica de Conciertos Didácticos, bajo la dirección del flautista francés y director musical Julien Faure. Más adelante, desde las 5:00 p. m., el pianista David Torres Flórez, merecedor del Premio Filarmónico de Interpretación para Jóvenes Solistas, ofrecerá un recital en el Museo Casa Lleras.

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Durante esta edición, el festival reunió a más de 200 artistas y contó con la participación internacional de la compañía de Teatro Jingju de la Ópera de Shanghái. Según afirma la Alcaldía de Bogotá, este grupo es reconocido por su trayectoria en una de las expresiones escénicas más relevantes de China. Su visita incluyó dos funciones gratuitas de la obra ‘Lu Ming’, acercando al público colombiano la tradición del ‘jingu’, forma célebre del teatro tradicional chino.

Dentro de la programación, también se celebró el aniversario número 50 de la Ópera de Colombia, destacando el talento nacional con una gala protagonizada por los ganadores del Premio Filarmónico de Canto: la soprano María Paula Pataquiva y el barítono Santiago Alberto Barrios Grau, acompañados por el pianista Daniel Aguirre. Además, el escenario contó con la participación de Carolina Camacho (mezzosoprano), Manuel Franco (tenor) y Camilo Mendoza (barítono), artistas de la Ópera de Colombia, quienes compartieron escena junto al pianista Rodrigo Pardo.

Este festival no solo resalta la producción local, sino que fortalece el intercambio cultural, evidenciando la importancia de proyectos que acercan la ópera y las artes escénicas a diferentes públicos en Bogotá.

¿Cuándo termina el Festival Ópera al Parque 2026 y cómo asistir a los eventos de cierre?

El Festival Ópera al Parque culmina el miércoles 4 de noviembre, con presentaciones en el Teatro El Ensueño a las 10:00 a. m. y 2:00 p. m., y en el Museo Casa Lleras a las 5:00 p. m. Todas las funciones tienen entrada libre hasta completar el aforo, según la Alcaldía de Bogotá.

¿Qué es el ‘jingu’ y por qué fue relevante la visita de la compañía de Teatro Jingju?

El ‘jingu’ es la forma más celebre de teatro tradicional chino. La compañía de Teatro Jingju de la Ópera de Shanghái presentó funciones gratuitas en Colombia, permitiendo que el público local experimentara de cerca esta expresión artística reconocida internacionalmente, un hecho destacado por la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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