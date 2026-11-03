Por: Portal Bogotá

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El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), entidad que lidera la promoción de la educación ambiental y la apropiación del conocimiento botánico en la ciudad, ha presentado su nutrida agenda de actividades para noviembre de 2026. Según información oficial del JBB, durante todo el mes la ciudadanía podrá disfrutar de una amplia variedad de eventos académicos y culturales, creados especialmente para estimular la reflexión sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Estas iniciativas, desarrolladas por la Subdirección Educativa y Cultural del JBB, tienen como fin fomentar la conservación de la flora del Distrito Capital y apoyar la sostenibilidad ambiental del territorio, de acuerdo con lo expuesto en la fuente oficial.

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Entre las actividades destacadas se encuentran recorridos temáticos que invitan a los visitantes a descubrir la diversidad de la flora y fauna presentes en el jardín, así como experiencias educativas donde la ciencia y el arte dialogan a través de exposiciones, talleres y presentaciones creativas. Algunos ejemplos son los recorridos titulados “Caminando Bogotá desde sus árboles”, “La huella del jaguar” y el enfoque en las adaptaciones de aves acuáticas, además de la exhibición de esculturas de Edgar Negret, artista que tiene un espacio especial en la programación, según el cronograma del JBB.

La agenda incluye mercados campesinos para fortalecer el vínculo entre lo rural y lo urbano y la exposición de proyectos artísticos ambientales que buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado ambiental. En el plano académico, se resaltan eventos como el tercer seminario de Investigación Ambiental y la décima edición del Seminario Nacional de Bosques del Ideam. Estos espacios académicos están pensados para fomentar el intercambio de saberes y la reflexión sobre la protección de los ecosistemas.

También hacen parte de la programación actividades lúdicas y creativas como talleres de macramé, carreras de observación y eventos literarios y musicales. La estrategia que impulsa el JBB busca unir sensibilización, recreación y formación ambiental para todas las edades. Cabe señalar que la Alcaldía Mayor de Bogotá invita a la ciudadanía a participar activamente de estas iniciativas, que representan una oportunidad para acercarse de manera integral al conocimiento científico, botánico y medioambiental, según información publicada en el portal oficial de la administración distrital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales en el Jardín Botánico de Bogotá para noviembre de 2026?

De acuerdo con la programación oficial del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, en noviembre de 2026 se destacan recorridos temáticos, exposiciones de esculturas, talleres académicos, mercados campesinos y diferentes eventos creativos. Estas actividades están pensadas para promover el aprendizaje ambiental, fortalecer los lazos comunitarios alrededor del arte y la ciencia y propiciar espacios de recreación y sensibilización ambiental para todas las edades.

¿Qué significa “apropiación del conocimiento botánico” y cómo la promueve el Jardín Botánico de Bogotá?

La “apropiación del conocimiento botánico” se refiere al proceso mediante el cual la ciudadanía adquiere, comprende y utiliza saberes relacionados con las plantas y la flora, promoviendo su valoración y conservación. El Jardín Botánico de Bogotá fomenta este proceso a través de actividades educativas y culturales no formales como talleres, recorridos guiados, exposiciones y eventos académicos, con el objetivo de fortalecer la conservación de la flora y el patrimonio natural de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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