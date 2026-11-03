Por: El Espectador

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El Gobierno Nacional decidió redireccionar parte de las transferencias provenientes de la sobretasa al ACPM (Aceite Combustible para Motores) de Bogotá, así como de los recursos asignados a obras importantes como la Primera Línea del Metro y la nueva Calle 13, hacia el Fondo Milagro. Esta decisión inquieta a algunos sectores de la ciudad, especialmente porque estos recursos financiaban proyectos clave para la movilidad y el desarrollo urbano. Frente a la pregunta sobre el futuro de estos proyectos, la alcaldía de Bogotá dejó claro que tanto el Metro, como la Calle 13, mantienen garantizada su financiación. Según declaraciones oficiales recopiladas por este diario, los ajustes acordados con la Nación no ponen en riesgo la ejecución de estas obras priorizadas para la capital.

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Sin embargo, el contexto cambia cuando se trata del mantenimiento vial. La Secretaría Distrital de Hacienda confirmó que sí habrá una disminución en los ingresos destinados a esta labor y que será necesario buscar otras fuentes de financiación para compensar la reducción. Esta situación prende las alarmas sobre la sostenibilidad de las vías de la ciudad, ya que el mantenimiento permanente es fundamental para el funcionamiento adecuado del sistema de transporte en Bogotá.

En una conversación con este medio, la exministra de Transporte María Fernanda Rojas Mantilla señaló que el desafío más relevante está en la contratación de los tramos aún pendientes de la Calle 13. Este punto resulta clave, pues la Calle 13 es un corredor estratégico de conectividad que depende parcialmente de esos recursos ahora redireccionados.

Sobre la estabilidad presupuestal del Metro, el alcalde Carlos Fernando Galán fue enfático al afirmar que los recursos para la Primera Línea están asegurados. De acuerdo con Galán, esto es posible gracias a una reprogramación de vigencias futuras, acordada previamente entre el Distrito y el anterior Gobierno Nacional. Resaltó, además, que el presidente Abelardo de la Espriella se comprometió a mantener los aportes que ya estaban pactados. Por su parte, la Secretaría Distrital de Hacienda precisó a este diario que lo ocurrido es simplemente un ajuste en el cronograma de desembolsos, sin que implique una reducción de las obligaciones financieras de la Nación frente a los megaproyectos de movilidad de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias tiene la reducción de ingresos para el mantenimiento vial de Bogotá?

La Secretaría Distrital de Hacienda confirmó que habrá menos recursos disponibles para el mantenimiento de las vías en Bogotá debido a la redistribución de transferencias. Esto implica que la ciudad deberá buscar alternativas de financiación para asegurar el estado de sus carreteras, lo cual es esencial para evitar el deterioro del transporte y la calidad urbana. La necesidad de nuevas fuentes de ingresos podría afectar la rapidez y cobertura de estas labores esenciales.

¿Qué es el Fondo Milagro y por qué el Gobierno Nacional destinó parte de las transferencias a este fondo?

El Fondo Milagro es el destino al que se redireccionarán parte de los recursos que antes iban a proyectos de movilidad en Bogotá. Aunque los detalles sobre las razones específicas de esta asignación no fueron explicados por las autoridades en la información disponible, la decisión ha generado inquietud entre los afectados porque afecta rubros clave como el mantenimiento vial y la financiación de algunos corredores estratégicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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