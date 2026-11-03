Un parto inesperado sorprendió a los habitantes del sector de El Rincón, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. Una mujer en situación de calle dio a luz dentro de un taxi, luego de que varios policías llegaran al lugar para atender la emergencia y ayudarla durante el nacimiento de su bebé.

Sigue a PULZO en Discover

El caso ocurrió en inmediaciones de la carrera 100A, donde los uniformados de la Estación de Policía de Suba recibieron una alerta de la central de radio mientras adelantaban labores de patrullaje. La comunicación advertía que una mujer se encontraba en trabajo de parto dentro de un vehículo y necesitaba asistencia inmediata.

(Vea también: Paramédico murió luego de que le diera un infarto en servicio; logró salvar vidas antes de partir)

Al llegar al sitio, los policías fueron informados por habitantes del sector sobre lo que sucedía en el interior del taxi. Ante la urgencia de la situación, se acercaron a la mujer y comenzaron a auxiliarla para que pudiera dar a luz. El nacimiento se produjo dentro del vehículo, con el acompañamiento de los uniformados.

Lee También

Después de asistir a la madre, los policías concentraron sus esfuerzos en conseguir atención médica para ella y el recién nacido. Ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital de Suba, donde quedaron bajo valoración del personal de salud.

De acuerdo con el reporte inicial de la Policía Metropolitana de Bogotá, la mujer ingresó consciente al centro asistencial y el bebé se encontraba en buen estado de salud. La atención médica posterior al parto era necesaria para revisar las condiciones de ambos y garantizar que recibieran los cuidados correspondientes.

* Pulzo.com se escribe con Z