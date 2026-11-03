Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Bogotá es reconocida por sus constantes problemas de tráfico vehicular, lo que la posiciona entre las ciudades con peor movilidad en Latinoamérica. Esta situación se agrava debido a la cantidad de obras que actualmente progresan en sus principales vías, complicando el desplazamiento para muchos ciudadanos. Ante este panorama, la planeación de rutas y la atención a las novedades informadas se vuelven fundamentales para evitar contratiempos, especialmente cuando se prevén altos niveles de congestión y restricciones particulares.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información reportada por El Espectador, para este martes 3 de noviembre rige la medida de pico y placa en la capital colombiana. Este sistema consiste en restringir la circulación de vehículos particulares y taxis en función del número final de placa, buscando reducir la congestión en las vías principales. Hoy la restricción aplica para automóviles cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Es importante destacar que esta medida tiene un horario extendido, iniciando a las 6:00 a. m. y finalizando a las 9:00 p. m., lo que cubre prácticamente toda la jornada diaria. La medida también abarca a los taxis, ampliando el impacto sobre la movilidad y la disponibilidad de opciones para movilizarse en la ciudad durante este día.

En cuanto al transporte público, el sistema Transmilenio —el servicio de transporte masivo por buses articulados de la ciudad— inició operaciones el día de hoy con normalidad, según la actualización destacada del mismo medio. Esto resulta clave para quienes deben desplazarse y buscan alternativas frente a las restricciones o complicaciones en el tráfico. La normalidad en este sistema permite que miles de bogotanos cuenten con una opción estable y funcional en medio de los retos habituales que enfrenta la ciudad en términos de movilidad.

La combinación entre las obras en curso, la aplicación del pico y placa y la operación regular de Transmilenio dibuja un escenario que exige a los ciudadanos información actualizada y preparación constante. Así, la movilidad en Bogotá para este martes 3 de noviembre exige atención a las restricciones, el aprovechamiento óptimo del transporte público y la búsqueda de rutas alternativas para facilitar el desplazamiento durante el día.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué placas tienen restricción de pico y placa en Bogotá hoy?

Para el martes 3 de noviembre, la medida de pico y placa en Bogotá aplica para vehículos particulares y taxis cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Según El Espectador, la restricción se extiende desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

¿Cómo opera Transmilenio durante la jornada de pico y placa en Bogotá?

De acuerdo con la misma fuente, Transmilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad, inició operaciones con normalidad este martes 3 de noviembre. Esto ofrece a los usuarios una alternativa eficiente para movilizarse pese a las restricciones establecidas por el pico y placa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z