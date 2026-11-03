Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un sismo de magnitud 5,6 tuvo como epicentro el municipio de Chaparral, en el departamento de Tolima, despertando a los habitantes a las 4:13 de la madrugada de este martes 3 de noviembre. De acuerdo con la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico fue superficial, con una profundidad menor a 30 kilómetros, lo que suelen traducirse en una percepción más fuerte del temblor en la superficie y, por tanto, en mayores posibilidades de afectaciones locales.

Sigue a PULZO en Discover

El impacto del sismo fue inmediato en varias zonas de Tolima. En la vereda Argentina, ubicada en el corregimiento de Las Hermosas, se reportó el colapso de un muro, incidente que dejó a una persona lesionada. Además, surgieron informaciones sobre grietas y otros daños menores en diversas estructuras, aunque las autoridades aún están en proceso de verificación y recopilación de datos para establecer el alcance real de los daños.

El sismo no se limitó solamente al Tolima, pues la sacudida se sintió también en importantes ciudades y regiones del país. Habitantes de Bogotá, Cali, Medellín, Armenia y Villavicencio reportaron haber sentido el temblor durante la madrugada. También hubo percepciones en departamentos como Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Cundinamarca y Huila. En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló que, tras una revisión inicial, no se presentaron daños o afectaciones significativas. En Cali, por su parte, se activaron procesos de monitoreo preventivo, sin que las autoridades reportaran novedades importantes.

En Tolima, los municipios más afectados por el movimiento telúrico, según reportes ciudadanos, incluyeron Planadas, Roncesvalles, Rioblanco, San Antonio, Cajamarca, Ibagué, Villahermosa, Mariquita, Dolores, Líbano, Prado, Lérida, El Espinal, Murillo y Rovira. Las autoridades del departamento, en conjunto con los coordinadores municipales de gestión del riesgo, empezaron de inmediato la tarea de recopilar datos para determinar posibles daños en viviendas, infraestructura y establecimientos educativos. Este balance se sigue construyendo a medida que avanza la recolección de información en las zonas afectadas.

Minutos después del evento principal, el SGC registró dos réplicas adicionales en la misma zona de Chaparral: la primera, de magnitud 3,3, se produjo a las 4:16 a. m., mientras que la segunda, de magnitud 3,5, ocurrió a las 4:27 a. m. Ambos movimientos fueron catalogados como superficiales y mantuvieron la atención de las autoridades y la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué municipios del Tolima se sintió con más fuerza el sismo?

De acuerdo con los reportes ciudadanos mencionados en la información suministrada, los municipios donde el movimiento telúrico se sintió con mayor intensidad fueron Chaparral, Planadas, Roncesvalles, Rioblanco, San Antonio, Cajamarca, Ibagué, Villahermosa, Mariquita, Dolores, Líbano, Prado, Lérida, El Espinal, Murillo y Rovira.

¿Qué significa que un sismo sea superficial según el Servicio Geológico Colombiano?

Un sismo es considerado superficial por el Servicio Geológico Colombiano cuando su profundidad es menor a 30 kilómetros. Esto implica que la energía liberada está más cerca de la superficie terrestre y, por lo tanto, el temblor suele sentirse con mayor fuerza en la zona epicentral.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.