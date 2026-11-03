Un fuerte temblor despertó a miles de colombianos durante la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026. El sismo, de magnitud preliminar 5,6, se registró a las 4:13 a. m. y fue percibido en diferentes zonas del país, entre ellas Bogotá y Pereira.

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Tras el movimiento, varios ciudadanos compartieron en redes sociales videos en los que se observa cómo reaccionaron ante la sacudida. Las grabaciones muestran momentos de alarma, personas que salieron de sus viviendas y establecimientos, y la evacuación de algunos espacios mientras pasaba el movimiento telúrico.

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El evento tuvo como epicentro una zona del departamento del Tolima, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Uno de los registros que más llamó la atención fue compartido por un usuario que mostró la evacuación de personas en Bogotá durante la madrugada. En las imágenes se observa a ciudadanos saliendo de sus viviendas y edificios después de sentir el movimiento.

Otro video, publicado muestra la reacción de quienes sintieron el fuerte sacudón y comenzaron a evacuar. Las grabaciones se difundieron rápidamente y dieron cuenta de la magnitud del susto que vivieron los habitantes de distintas ciudades.

Evacuando, que sacudida tan brava.

#Temblor https://t.co/X0RLBLNB7k — Alexa Rochi 📸 (@AlexaRochi__) November 3, 2026

Los reportes ciudadanos también señalaron que el temblor se percibió en lugares como Ibagué, Cali, Medellín, Armenia y Villavicencio, además de Bogotá.

4.14 am, nuevamente tembló fuerte en Pereira. La alarma de Google sonó bastante fuerte unos 10 segundos antes. https://t.co/wb7e9oJ9cp — Bambucos (@bambuquero2) November 3, 2026

Evacuaciones en Bogotá esta madrugada tras temblor de 5.6 con epicentro en Chaparral, Tolima. https://t.co/baIYEHBVx8 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 3, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo de este 3 de noviembre?

De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento tuvo una magnitud de 5,6 y una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros.

El epicentro fue localizado en Chaparral, Tolima, a unos 17 kilómetros de Roncesvalles. El reporte técnico ubicó el evento en las coordenadas 3,86 de latitud y -75,63 de longitud.

La entidad había informado inicialmente una magnitud de 5,3, pero posteriormente actualizó el dato a 5,6 tras revisar los registros de las estaciones sismológicas.

Minutos después del movimiento principal también se registró una réplica de magnitud 3,3, a las 4:16 de la mañana, con epicentro en la misma zona de Chaparral.

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El Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que sintieron el temblor a reportarlo mediante la herramienta Sismo Sentido, disponible en su página web. Esta información permite recopilar datos sobre las zonas donde fue percibido el movimiento.

Por su parte, las autoridades y organismos de gestión del riesgo deben verificar posibles afectaciones en los municipios cercanos al epicentro. La información sobre daños y emergencias debe consultarse a través de los canales oficiales.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.