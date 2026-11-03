Preliminarmente, un sismo de magnitud 5.3 sacudió la madrugada de este martes 3 de noviembre de 2026 en el territorio colombiano, según el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico se registró exactamente a las 04:13 (hora local) y presentó una profundidad superficial, característica que amplificó la percepción del movimiento en diversas regiones del país.

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Ante la alerta generada por la superficialidad del sismo, que recordó a muchos ciudadanos el movimiento telúrico del pasado 10 de agosto, el SGC invitó a la ciudadanía a reportar su percepción a través de la plataforma oficial sismosentido.sgc.gov.co. Este seguimiento comunitario resulta clave para que los comités de gestión del riesgo evalúen los niveles de intensidad y posibles afectaciones estructurales en los municipios cercanos al epicentro.

Las autoridades reiteran el llamado a mantener la calma, verificar instalaciones de gas y electricidad en los hogares y consultar exclusivamente los canales institucionales para actualizaciones oficiales.

Muchas alarmas en conjuntos residenciales empezaron a sonar y los habitantes de los barrios tuvieron que salir a las calles a la evacuación correspondiente.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2026-11-03, 04:13 hora local Magnitud 5.3. Profundidad superficial ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/Dmsv02Hc38 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 3, 2026

Sin embargo, con el paso de los minutos, el Servicio Geológico Colombia actualizó el temblor a 5.6 con epicentro en Chaparral, Tolima, municipio donde ha temblado constantemente después del terremoto del pasado 10 de agosto.

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