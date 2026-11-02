Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este lunes 2 de noviembre la costa de Perú, específicamente en las cercanías del municipio de Huarmey, departamento de Áncash. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico tuvo su epicentro en el océano Pacífico, en una ubicación próxima al litoral peruano. El temblor se presentó a las 10:28 de la mañana, hora local, y se registró a una profundidad de 67 kilómetros, hecho relevante por su incidencia en la percepción y posibles efectos en la superficie.

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La información publicada por el SGC detalla que Huarmey fue tomada como el punto geográfico de referencia más cercano al sitio del epicentro. Esta referencia resulta clave, pues permite a las autoridades peruanas y a los organismos de monitoreo internacional focalizar sus evaluaciones y determinar el alcance real del movimiento telúrico. Asimismo, el SGC informó que este sismo fue clasificado dentro de los registros sísmicos internacionales que supervisa la entidad, lo que implica que el fenómeno fue reportado a instancias globales encargadas del análisis y divulgación de la actividad sísmica, así como del cruce de información con otras agencias, como el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Junto con el comunicado oficial, el SGC compartió un mapa en el que se visualiza la localización del epicentro y los parámetros técnicos asociados a este fenómeno natural. Esta información técnica no solo sirve para la divulgación oportuna, sino que también se emplea como insumo para estudios posteriores sobre el comportamiento geológico en la zona. Hasta ahora, el reporte emitido no ha incluido datos sobre daños materiales ni la existencia de personas lesionadas o afectadas por el movimiento telúrico. El SGC subrayó que continúa con el monitoreo constante de la actividad sísmica en la región, ya que este tipo de eventos puede tener réplicas o ser indicativo de procesos geodinámicos más complejos.

La entidad mantiene abiertos sus canales de comunicación oficiales para el seguimiento y actualización sobre cualquier eventualidad relacionada con el sismo ocurrido. Según lo expuesto por el SGC, la integridad de la población y la infraestructura no ha sido comprometida, aunque las autoridades locales permanecen en estado de alerta ante cualquier desarrollo posterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió el último sismo en Perú y cuál fue su magnitud?

El último sismo reportado en Perú tuvo lugar frente a la costa, cerca del municipio de Huarmey, en el departamento de Áncash. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, alcanzó una magnitud de 5,1 y tuvo su epicentro en el océano Pacífico.

¿Qué significa la profundidad en un sismo y cómo afecta su impacto?

En este contexto, la profundidad de un sismo se refiere a la distancia entre la superficie terrestre y el punto donde se origina el temblor. Según el reporte, este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 67 kilómetros, que generalmente reduce el impacto en superficie comparado con temblores más superficiales.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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