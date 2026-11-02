La copiloto del Learjet 60 que se estrelló en el condado de Palm Beach, Florida, fue identificada como Nathalia Gadelha, una joven de 20 años que había obtenido su licencia de piloto privado cuando todavía estaba en el colegio. Su voz quedó registrada en una grabación del control de tráfico aéreo, en la que se escuchan sus desesperados ruegos de ayuda antes del accidente.

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La identidad de la joven fue confirmada por su madre, Camila, y su padrastro al diario estadounidense The New York Post. Gadelha viajaba como copiloto en una aeronave que cubría la ruta entre Austin, Texas, y las Bahamas, cuando el avión entró en picada y cayó a una velocidad superior a los 20.000 pies por minuto. El aparato terminó estrellándose el domingo por la tarde.

La historia de la joven piloto llamó la atención porque había conseguido una licencia de aviación a los 17 años, incluso antes de tener su licencia de conducción. En octubre de 2023, cuando todavía cursaba el último año de secundaria en West Boca Raton High School, apareció en una entrevista con el medio local CBS12 para hablar de su experiencia.

“Sin duda presumo porque la gente dice: ‘Oh, no sabes conducir’, y yo les digo: ‘Sí, pero sé volar’”, comentó entonces.

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Nathalia Gadelha soñaba con ser piloto de aerolínea

Gadelha contó que había comenzado a tomar clases de vuelo en 2020 y que también recibió enseñanzas de su padre, quien aprendió a pilotar por afición en 2018. Para cuando obtuvo su licencia privada, ya acumulaba 88 horas de vuelo y había aprobado el examen de conocimientos.

La Academia de Aviación del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach pagó su formación, luego de incorporar ese programa en 2023. La joven también se graduó de American Flyers, una escuela de aviación con sede en Addison, Texas, y una sucursal en Pompano Beach, Florida.

En aquella entrevista, explicó que le gustaba tener una actividad diferente a la de otros estudiantes. Aunque todavía no tenía licencia de conducción, decía que estaba entusiasmada por aprender a manejar un automóvil.

Su objetivo profesional era convertirse algún día en piloto de una aerolínea comercial.

Además, Gadelha compartía en sus redes sociales contenidos relacionados con la aviación. En una de sus publicaciones recientes apareció volando junto a su novio, Justin, quien también es piloto, y, según algunas versiones extraoficiales, sería la persona que también se escucha en las grabaciones.

En el video destacó que ambos tenían menos de 21 años y contaban con licencias comerciales, multimotor y de vuelo instrumental, además de certificaciones como instructores de vuelo.

Esta es la grabación en la que se escucha la angustia de la joven antes de que el avión cayera:

🚨#BREAKING: Listen to the deeply disturbing and haunting audio capturing the final moments of Learjet 60 (N722BD) before it crashed in Palm Beach, Florida, earlier today. In a terrifying sequence of events, the aircraft reportedly plummeted from 32,000 feet to just 900 feet in less than a minute, losing more than 31,000 feet of altitude in a catastrophic descent before crashing. — Heated Rep🔥rts (@heatedreports) November 1, 2026

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