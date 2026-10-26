El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá registró una emergencia en la mañana de este lunes 26 de octubre tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un funcionario adscrito al área de meteorología en las instalaciones de la torre de control, según informó Caracol Radio.

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Los reportes preliminares señalan que el trabajador cayó desde el octavo piso de la estructura, la cual alcanza los 89 metros de altura en su punto máximo. El hallazgo del cuerpo ocurrió hacia las 9:00 de la mañana, aunque las primeras hipótesis plantean que el hecho tuvo lugar durante la madrugada.

Unidades de criminalística de la Policía Nacional y personal de seguridad del terminal aéreo acordonaron la zona para adelantar la inspección técnica del cadáver y el levantamiento de pruebas. Las indagaciones buscan establecer si la caída respondió a un accidente laboral o a un caso de suicidio.

La Aeronáutica Civil y las autoridades judiciales avanzan en la revisión de los registros de cámaras de seguridad y las bitácoras de turno para reconstruir los momentos previos al suceso y determinar las circunstancias precisas del fallecimiento.

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