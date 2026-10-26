Por: El Espectador

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Más de 300 militares provenientes de Estados Unidos comenzaron a llegar a Colombia este martes 27 de octubre como parte del ejercicio Vanguardia del Sur 2026. Esta iniciativa, que se extenderá hasta el 11 de noviembre, tiene como objetivo central fortalecer la cooperación entre el Ejército Nacional de Colombia y el Ejército estadounidense, según información entregada por el Ministerio de Defensa. El Fuerte Militar de Tolemaida, ubicado en Nilo, Cundinamarca, fue seleccionado como escenario principal para desarrollar las actividades de entrenamiento. En este espacio estratégico, el Batallón Contra el Narcotráfico 1 del Ejército colombiano trabajará de la mano con soldados de infantería ligera del Batallón de Montaña de Estados Unidos, compartiendo tácticas, técnicas y procedimientos en diversos campos de acción.

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De acuerdo con el Ministerio de Defensa, bajo la dirección del general (r) Jorge Eduardo Mora, las sesiones de entrenamiento estarán enfocadas en temas prioritarios como la lucha contra el narcotráfico, el combate a la explotación ilícita de yacimientos mineros, la gestión de los retos que plantean los sistemas aéreos no tripulados —drones—, y la evacuación médica de heridos en contextos operacionales. El 30 de octubre está programado el inicio de actividades con una evacuación aeromédica que simulará el traslado de una persona herida desde Tolemaida hasta la Escuela de Caballería en Bogotá. Este ejercicio tiene como meta verificar los procedimientos de atención primaria y primeros auxilios implementados por el personal médico de ambos ejércitos ante un caso hipotético de una víctima en un área minada.

Para la simulación se emplearán aeronaves y equipos médicos especializados con el fin de trasladar al paciente simulado hasta un centro de atención médica de alta complejidad. Posteriormente, al culminar este ejercicio de rescate, se llevará a cabo una ceremonia militar que marcará el inicio formal de las siguientes jornadas de entrenamiento, todas orientadas a enfrentar de manera conjunta el narcotráfico, la minería ilegal y el uso táctico de drones.

Esta corresponde a la cuarta versión de Vanguardia del Sur en territorio colombiano. Durante el ejercicio se evaluará la capacidad de ambos ejércitos para construir trabajo coordinado, evaluando el desarrollo de maniobras así como la toma de decisiones durante las operaciones en terreno hostil. El Ejército Nacional, en palabras de la cartera de Defensa, busca fortalecer la cooperación internacional, fomentar el intercambio de conocimientos y preparar a sus unidades para enfrentar la criminalidad ejercida por grupos armados organizados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal de Vanguardia del Sur 2026 entre Colombia y Estados Unidos?

El objetivo central de Vanguardia del Sur 2026 es fortalecer la cooperación entre el Ejército Nacional de Colombia y el Ejército estadounidense. Según el Ministerio de Defensa, la meta es compartir tácticas, técnicas y procedimientos en áreas clave como la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal, la utilización de sistemas aéreos no tripulados y las evacuaciones médicas, permitiendo una preparación conjunta y eficaz frente a amenazas transnacionales.

¿Qué actividades destacan en el entrenamiento militar Vanguardia del Sur 2026?

Dentro de Vanguardia del Sur 2026, sobresalen actividades como una simulación de evacuación aeromédica desde el Fuerte Militar de Tolemaida hasta Bogotá, en la cual se verifican protocolos médicos de atención y rescate ante heridos en zonas minadas. Además, se realizan entrenamientos contra el narcotráfico, la explotación ilegal de minería y el uso de drones, mejoras importantes para la coordinación y capacidad operativa de ambos ejércitos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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