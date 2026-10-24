Por: El Espectador

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El subteniente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas enfrentan cargos por su presunta implicación en el delito de concusión, luego de que, según la Fiscalía General de la Nación, habrían usado su posición como miembros de la fuerza pública para exigir dinero a un ciudadano. La acusación indica que ambos uniformados, presuntamente, ofrecieron información confidencial relacionada con una investigación por narcotráfico y un proceso de captura con fines de extradición que se estarían llevando a cabo contra dicho ciudadano.

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El caso, que se enmarca entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026, comenzó con la llegada de los policías a un conjunto residencial situado en la zona sur de Cali, en el Valle del Cauca. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, los funcionarios habrían ingresado con el pretexto de indagar por un supuesto caso de maltrato infantil. Esta estrategia, según el ente acusador, les permitió acercarse a la persona que les interesaba y obtener datos personales fundamentales para el desarrollo posterior de los hechos.

Nueve días después de este primer contacto, los uniformados habrían reaparecido en el lugar para abordar directamente al ciudadano. En esta segunda ocasión, siempre de acuerdo con la Fiscalía, los policías le exigieron una suma de dinero a cambio de compartirle detalles reservados acerca del proceso por tráfico de estupefacientes y del procedimiento de captura con fines de extradición en curso. La Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía fue la responsable de adelantar las investigaciones que permitieron identificar el posible acto ilícito cometido por los uniformados.

Con las pesquisas avanzadas y los hechos identificados, las autoridades procedieron a la captura del subteniente Figueroa y el patrullero Ruiz Rojas en la estación de Policía El Caney, también ubicada en Cali. Tras su aprehensión, la Fiscalía General de la Nación inició la imputación formal de cargos en su contra por el delito de concusión, un ilícito que se configura cuando un servidor público, abusando de su cargo, exige dinero u otros beneficios indebidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron capturados los policías en Cali por la Fiscalía General de la Nación?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el subteniente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas presuntamente exigieron dinero a un ciudadano para entregarle información reservada sobre procesos judiciales en su contra. Tras la investigación, ambos fueron capturados en la estación de Policía El Caney, en Cali, acusados del delito de concusión.

¿Qué significa el delito de concusión en Colombia y cómo se aplica?

La concusión es un delito que se configura cuando un servidor público exige, directa o indirectamente, dinero u otro beneficio indebido, aprovechando su cargo o función. De acuerdo con la imputación de la Fiscalía General de la Nación, en este caso se acusa a los policías de concusión por usar su posición para buscar obtener un pago ilegal de un ciudadano investigado por narcotráfico.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.