Por: Noticiero 90 minutos

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Este sábado 24 de octubre, la ciudad de Cali pondrá en marcha dos jornadas dedicadas especialmente al deporte y la recreación, enfocadas en ofrecer actividades diversas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la zona rural de Pance y la Comuna 16. De acuerdo con información publicada por 90 Minutos, la programación estará a cargo de la Secretaría del Deporte y la Recreación y hace parte de una estrategia para acercar la oferta lúdica y deportiva a diferentes comunidades de la capital del Valle del Cauca.

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La primera actividad tendrá lugar en la Finca El Nilo, ubicada en el corregimiento de Pance, en la Comuna 22. Allí se desarrollará el Festival de Habilidades Deportivas del programa Deporvida, entre las 8 de la mañana y el mediodía. Según la nota de 90 Minutos, cerca de 150 niños y niñas incluidos en los procesos de formación deportiva de este programa participarán en la jornada. Durante el festival, los menores pondrán a prueba las destrezas que han aprendido junto a sus entrenadores y compañeros, recorriendo diez estaciones diseñadas para exhibir diferentes habilidades deportivas. El evento también incluirá espacios para hidratación, refrigerios, almuerzo, entrega de recuerdos conmemorativos y medallas de participación. Esta actividad tiene el propósito de reconocer y celebrar el avance de los participantes en diversas disciplinas deportivas que se impulsan en las veredas y sectores cercanos a Pance.

En horas de la tarde, la programación se trasladará a la cancha del Polideportivo Cristo Maestro, ubicada en el barrio La Unión de la Comuna 16, donde se realizará una nueva versión del Recreo Fest desde las 2 hasta las 5 p. m. Se espera la participación de alrededor de 500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en juegos y actividades lúdicas, recreativas y pedagógicas. De acuerdo con Andrés Felipe Galindo, subsecretario de Fomento Deportivo y Recreativo, uno de los objetivos principales es que las familias conozcan la diversidad de opciones de recreación disponibles en la ciudad por medio del programa Cali Juega. Estas iniciativas pretenden no solo fomentar el entretenimiento, sino también fortalecer la integración comunitaria y la actividad física en espacios seguros y accesibles.

Ambas jornadas hacen parte del cronograma de la Secretaría del Deporte y la Recreación, que busca descentralizar sus programas y beneficiar a niños, jóvenes y familias en la mayor cantidad posible de barrios, comunas y zonas rurales de Cali, promoviendo el deporte, la recreación y el encuentro comunitario.

¿Qué es el programa Deporvida mencionado en las actividades de Cali?

Deporvida es un programa de formación deportiva, mencionado en el artículo de 90 Minutos, que orienta a niños y niñas en diversas disciplinas. En el contexto del Festival de Habilidades Deportivas en Pance, Deporvida permite que los participantes demuestren y refuercen sus destrezas, al tiempo que reconoce el trabajo realizado junto a entrenadores y compañeros en sectores rurales de la ciudad.

¿Cuál es el objetivo de Recreo Fest en la Comuna 16 de Cali?

Según la información aportada por la Secretaría del Deporte y la Recreación, el Recreo Fest en la Comuna 16 busca reunir a niños, adolescentes, jóvenes y familias en un espacio de integración, entretenimiento y aprendizaje. La actividad apunta a acercar la oferta de recreación de la ciudad, fortalecer los lazos comunitarios y permitir que los habitantes aprovechen opciones lúdicas y pedagógicas disponibles en su entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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