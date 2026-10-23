Por: Noticiero 90 minutos

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Un incendio estructural alertó a los habitantes de Cali este viernes a las 2:36 p. m., cuando se reportó una emergencia en un centro comercial ubicado en la zona céntrica de la ciudad. De acuerdo con la información oficial divulgada por los Bomberos de Cali y recogida en el reporte de atención a la emergencia, la situación movilizó a varias unidades de respuesta rápida para contener el fuego y evitar consecuencias mayores tanto para las instalaciones como para los presentes en el lugar.

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Según lo detallado por las autoridades en el informe citado, al sitio de los hechos llegaron dos máquinas de bomberos acompañadas por ocho unidades especializadas, reforzadas con un carro tanque operado por dos bomberos más y una máquina de altura diseñada para enfrentar situaciones en edificaciones de varios pisos. Además, se destinó un vehículo de logística que coordinó los apoyos necesarios y una ambulancia con dos paramédicos, quienes permanecieron atentos para la posible atención de personas afectadas por humo o por las condiciones generadas por el incendio.

Hasta el cierre del reporte disponible, la información brindada por las entidades de socorro indica que no se registran personas lesionadas como consecuencia directa de la emergencia. Sin embargo, todavía se desconoce el balance de los daños materiales, ya que el informe no ofrece detalles sobre afectaciones en las estructuras, en los locales comerciales o sobre el estado del inventario dentro del centro comercial. En este punto, la información sigue siendo limitada y la evaluación de pérdidas está pendiente.

Por otro lado, las causas que originaron el incendio no han sido determinadas oficialmente, dado que la investigación correspondiente apenas inicia. La prioridad de los organismos de emergencia se ha centrado hasta el momento en controlar la situación y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores de los establecimientos afectados como de los ciudadanos que se encontraban cerca cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el reporte de Noticiero 90 Minutos, se trata de una noticia en desarrollo. Por ello, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen mayores precisiones respecto al impacto de la emergencia, los posibles factores que la originaron y la evaluación completa de las consecuencias sobre el patrimonio material y social del centro de Cali.

¿Cuáles fueron las acciones del Cuerpo de Bomberos de Cali en el incendio estructural del centro comercial?

En respuesta al incendio estructural reportado en un centro comercial del centro de Cali, el Cuerpo de Bomberos desplegó dos máquinas de bomberos con ocho unidades, un carro tanque con dos bomberos y una máquina de altura. Además, se sumaron un vehículo de logística y una ambulancia con dos paramédicos, quienes estuvieron al tanto de la emergencia y listos para brindar asistencia médica de ser necesario, según el reporte recogido por Noticiero 90 Minutos.

¿Qué información se conoce sobre las causas y daños por el incendio en el centro comercial de Cali?

Hasta el momento, las autoridades no han determinado oficialmente las causas que provocaron el incendio estructural en el centro comercial del corazón de Cali. Asimismo, todavía no hay un reporte claro sobre personas lesionadas o un balance de los daños materiales, ya que los organismos de emergencia continúan evaluando la situación y la noticia sigue en desarrollo, de acuerdo con la información de Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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