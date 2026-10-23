Por: Noticiero 90 minutos

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Cali será el centro de un importante diálogo para el futuro de la infraestructura en el Valle del Cauca. De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Occidente, el martes 27 de octubre se desarrollará el "Encuentro de Infraestructura: Recuperación y Transformación del Occidente Colombiano", en el Club Colombia de la ciudad, convocando actores clave del Gobierno Nacional, autoridades regionales, operadores portuarios y representantes del sector empresarial para abordar los retos y oportunidades que enfrenta la región tras recientes acontecimientos y en la búsqueda de mayor competitividad.

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El encuentro, programado entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., cuenta con la participación confirmada de figuras como la viceministra de Infraestructura, María Fernanda Santa; el director general del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), Juan Camilo Ostos; la vicepresidenta de Planeación, Riesgo y Entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Nury Logreira; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, según destaca la organización del evento.

Uno de los temas centrales será la conectividad entre Buenaventura y el interior del país. Entre los proyectos en discusión se encuentra la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura, la conexión vial entre Buga, Loboguerrero y Buenaventura, así como el fortalecimiento de la infraestructura energética. También se analizará la actualización de las concesiones portuarias y la posible adopción de tecnologías relacionadas con la electrificación de muelles y el uso de combustibles menos contaminantes. En cuanto a otras iniciativas, la agenda incluye la malla vial del norte del departamento, el aeropuerto de la región y el tren de cercanías, consideradas prioridades estratégicas por la directora ejecutiva de la CCI Seccional Occidente, Diana Rojas.

Después del sismo de agosto, la reconstrucción y recuperación son parte fundamental del diálogo. La gobernadora del Valle y el alcalde de Cali presentarán la hoja de ruta para la región. Posteriormente, directivos de entidades como ProPacífico y el Departamento Administrativo de Hacienda de Cali examinarán cómo transformar las necesidades post-sismo en proyectos que puedan financiarse y ejecutarse. En este sentido, los empresarios podrán aportar por medio de esquemas como Obras por Impuestos, buscando ejecutar proyectos de infraestructura social.

De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Infraestructura, el objetivo es fijar prioridades, identificar obstáculos y definir compromisos claros para avanzar en la recuperación y el desarrollo del occidente del país.

¿Cuáles son los proyectos clave de infraestructura que se discutirán en el Valle del Cauca?

El encuentro presentado por la CCI Seccional Occidente pondrá sobre la mesa proyectos como la profundización del canal de acceso del puerto de Buenaventura, la conexión vial Buga-Loboguerrero-Buenaventura, la infraestructura energética, la malla vial del norte, el aeropuerto de la región y el tren de cercanías. Estas iniciativas buscan fortalecer la competitividad y mejorar la conectividad del departamento, según lo enfatizado por los organizadores del evento.

¿Qué significa el esquema "Obras por Impuestos" en la financiación de la reconstrucción regional?

El esquema "Obras por Impuestos" es un mecanismo mediante el cual las empresas pueden destinar parte de su obligación tributaria a la ejecución directa de obras de interés social o de infraestructura. En el contexto del Valle del Cauca, se discutirá cómo este modelo permite al sector privado contribuir de manera concreta a la recuperación y reconstrucción tras el sismo, según lo explicado en la agenda del evento organizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.