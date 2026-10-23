Por: Noticiero 90 minutos

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El tránsito por el sector de La Portada al Mar, situado en la subida hacia la Vía al Mar, experimenta actualmente un cierre total mientras continúan los trabajos de infraestructura. Así lo informó la Secretaría de Movilidad, entidad responsable de la regulación vial en la ciudad. Según datos oficiales, con el fin de garantizar la circulación, se habilitó un desvío alternativo que pasa por la avenida 3 Oeste con calle 10 Oeste, permitiendo que vehículos particulares y de servicio público mantengan su tránsito sin mayores contratiempos.

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Como parte de las estrategias para mejorar la movilidad en la zona, la Secretaría de Movilidad indicó que se retiraron todos los vehículos previamente estacionados en el área afectada. Esta medida responde a la necesidad de despejar la vía y facilitar el paso tanto de automotores como de maquinaria vinculada a las obras, garantizando así una mayor seguridad para los conductores y peatones que transiten por el sector.

Agentes de tránsito permanecen en el lugar regulando la circulación y orientando a los conductores para evitar confusiones relacionadas con los cierres y desvíos. Su presencia es crucial en medio de las alteraciones de la movilidad, ya que permite informar en tiempo real sobre el estado de la vía y dar instrucciones precisas para tomar las rutas que se encuentran habilitadas, según explicó la Secretaría de Movilidad.

Frente a este panorama, las autoridades invitan a la ciudadanía a respetar las señalizaciones y a conducir con precaución, especialmente en las zonas donde se presentan obras y cambios temporales de ruta. Recomiendan además considerar rutas alternas para evitar contratiempos y atender en todo momento las indicaciones del personal de tránsito presente en el sector.

La situación se mantiene como noticia en desarrollo, ya que la reapertura de la vía depende de la finalización de los trabajos de infraestructura programados y cualquier ajuste será comunicado oportunamente por las autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué está cerrada la Vía al Mar en el sector de La Portada al Mar?

El cierre de la Vía al Mar en el sector de La Portada al Mar se debe a labores de infraestructura que están siendo adelantadas, según información de la Secretaría de Movilidad. Estas obras requieren el cierre total de la vía mientras se completa la intervención necesaria para mejorar las condiciones del tránsito y la seguridad en la zona.

¿Qué rutas alternas pueden tomar los conductores por el cierre en la Vía al Mar?

La Secretaría de Movilidad informó que, mientras se mantenga el cierre del sector de La Portada al Mar, los conductores podrán tomar la avenida 3 Oeste con calle 10 Oeste como ruta alterna. Las autoridades también sugieren estar atentos a las indicaciones del personal de tránsito, quienes orientan sobre desvíos y regulan el flujo vehicular en tiempo real.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.