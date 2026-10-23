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La Secretaría de Desarrollo Económico de Cali ha confirmado recientemente la realización de la Semana de la Formación, una iniciativa que aglutina en cinco días toda la oferta de su programa integral de fortalecimiento empresarial y formalización. De acuerdo con lo informado, este evento se desarrollará del lunes 26 al viernes 30 de octubre y todas las actividades que se ofrecen son gratuitas, incluyen material, refrigerio y certificación de asistencia para quienes participen.

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Según la Secretaría, la Semana de la Formación contará con un total de 18 actividades gratuitas y se han dispuesto más de 1.300 cupos, orientados principalmente a emprendedores y empresarios que buscan fortalecer sus negocios, ampliar sus oportunidades y alcanzar nuevas metas. Esta apuesta se articula como una respuesta concreta ante el impacto negativo que dejó el sismo del 10 de agosto en varios barrios de Cali. De acuerdo con fuentes oficiales, la emergencia produjo el cierre de negocios, la pérdida de jornadas laborales y afectaciones a unidades productivas en zonas como Alameda, Tequendama, La Luna y la comuna 9. Así, el eslogan “Cali se reactiva” marca el enfoque de acompañar a quienes dinamizan la economía local.

La programación se diseñó para ajustarse a la realidad de los participantes, quienes en su mayoría no pueden ausentarse varios días de sus labores. Laura Loreto Arias Medina, secretaria de Desarrollo Económico, aseguró que “al reunir la oferta en una semana, cada uno completa su ruta de formación en días seguidos y sale con su certificado”.

El evento inicia el lunes 26 de octubre en el Domo de Yawa, Centro de Ciencia, Arte y Tecnología, con la inauguración y un foro-taller de economía colaborativa para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). Desde el martes hasta el viernes, las actividades continúan en el Hotel San Fernando Real, donde se abordan temas como estrategias comerciales y financieras, competencias empresariales, uso de redes sociales, inteligencia artificial para emprendimientos afectados por el sismo, y procesos de formalización para productores y vendedores de la economía popular.

Durante la semana, 300 vendedores participarán en jornadas de construcción de planes de reconversión, mientras que productores rurales y artesanos trabajarán en temas de asociatividad y cadena de valor. El jueves se concentrará en oportunidades de financiación y gestión para asociaciones rurales, y el viernes se dictarán cátedras sobre marco legal y proyectos, culminando con el acto de cierre y entrega de certificados. Todo esto hace parte de la estrategia de reactivación de la economía en Cali impulsada desde la administración local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye la Semana de la Formación en Cali para emprendedores?

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, la Semana de la Formación incluye foros, talleres sobre economía colaborativa, estrategias comerciales y financieras, capacitación en redes sociales e inteligencia artificial, talleres de economía circular y sesiones para elaboración de planes de negocio y reconversión. Además, hay asesoría en gestión y gobernanza, formación sobre financiamiento y apoyo jurídico para proyectos, con actividades dirigidas a MiPymes, vendedores de la economía popular y productores rurales.

¿Cuál es el objetivo principal de la Semana de la Formación organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali?

El objetivo central del evento, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, es fortalecer los negocios locales y facilitar la formalización empresarial, en respuesta a los impactos recientes del sismo, ayudando a emprendedores, empresarios y vendedores de la economía popular a superar dificultades, retomar su actividad y acceder a nuevas oportunidades para el crecimiento de sus unidades productivas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.