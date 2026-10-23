Mábel Lara anunció el cierre de su ciclo en la Alcaldía de Cali, donde ocupó diferentes cargos durante la administración del alcalde Alejandro Eder. La periodista y magíster en Ciencias Políticas compartió un mensaje de despedida en el que agradeció la oportunidad de trabajar por la capital del Valle del Cauca y aseguró que seguirá vinculada a sus distintas facetas personales y profesionales, sin revelar cuál será su próximo desafío laboral.

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Lara pasó por la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico y, posteriormente, asumió funciones como asesora de proyectos estratégicos del gobierno distrital. Desde esas posiciones participó en iniciativas relacionadas con el desarrollo de la ciudad, la promoción de Cali y el fortalecimiento de su actividad económica.

En su publicación, la comunicadora expresó su gratitud al alcalde Alejandro Eder, a los integrantes de su equipo de trabajo y a los ciudadanos que la acompañaron durante su paso por la administración. También dejó claro que su compromiso con Cali no depende de permanecer en un cargo público.

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Hoy llega el momento de cerrar un ciclo que llevaré siempre en el corazón. Servir a Cali desde la Alcaldía ha sido un honor y una de las mayores responsabilidades de mi vida. Gracias al alcalde Alejandro Eder, por la confianza, a mi equipo por su compromiso y, sobre todo, a los caleños que nos recuerdan cada día por qué vale la pena trabajar por esta ciudad. Me voy con gratitud, aprendizajes y la convicción de que Cali merece todo nuestro esfuerzo. Porque esta ciudad no se lleva en un cargo: se lleva en el corazón. Gracias, Cali. Lo mejor de servir es saber que el compromiso continúa. ❤️ #CaliEsDondeDebesEstar — Mábel Lara (@MabelLaraNews) October 23, 2026

Su mensaje estuvo acompañado del lema ‘Cali Es Donde Debes Estar’, una frase que ha identificado la apuesta de la administración por promover la ciudad y destacar sus posibilidades en diferentes ámbitos.

La salida de Lara marca el final de una etapa en la que combinó su experiencia en los medios de comunicación con responsabilidades en el sector público. Antes de llegar a la Alcaldía, construyó una trayectoria como periodista y presentadora, perfil que ahora seguirá formando parte de su identidad.

Precisamente, en su despedida dejó entrever que continuará siendo periodista, mamá y manteniendo las demás facetas que hacen parte de su vida. Sin embargo, no entregó detalles sobre sus próximos pasos ni confirmó si regresará de inmediato a los medios de comunicación o si asumirá nuevas responsabilidades en otro sector.

La publicación recibió comentarios de usuarios que destacaron su paso por la administración y valoraron su trabajo en asuntos relacionados con el empleo, el desarrollo económico y la internacionalización de Cali.

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Aunque su etapa en el gobierno distrital terminó, Lara manifestó su intención de seguir contribuyendo a la ciudad desde otros espacios. Por ahora, su futuro profesional permanece abierto y no hay información confirmada sobre el proyecto al que se dedicará después de su salida de la Alcaldía.

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