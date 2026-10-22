En medio de una de las semanas más importantes de su carrera profesional, el cantautor bogotano Juan Fernando Fonseca sumó un motivo de orgullo institucional en su ciudad natal. El Concejo de Bogotá le otorgó la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Gran Cruz, una de las máximas distinciones de la capital colombiana, promovida por los concejales Rolando González y Andrea Carolina Hernández para enaltecer su trayectoria artística de más de dos décadas y sus aportes sociales a través de la música.

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El reconocimiento resalta el vínculo permanente del artista de 47 años con la ciudad en la que dio sus primeros pasos musicales antes de proyectar su mezcla de pop, vallenato y ritmos tropicales hacia escenarios internacionales. Más allá de sus nueve galardones en el Latin GRAMMY®, las autoridades distritales hicieron énfasis en su labor comunitaria mediante la Fundación Gratitud, una entidad creada en 2017 con el fin de utilizar el arte y la formación musical como motores de cambio para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Este homenaje institucional sirve como preámbulo perfecto para el inicio de su nueva etapa en los escenarios. El artista tiene todo listo para presentarse este sábado 24 de octubre en el Vive Claro Estadio de Bogotá con boletería completamente agotada, show que marcará el arranque oficial de su gira internacional Antes Que El Tiempo Se Vaya Tour. El tour continuará por países como El Salvador, Panamá, Chile, Argentina, Guatemala, México y Ecuador, además de una extensa serie de fechas en Estados Unidos que incluye escenarios emblemáticos como el Radio City Music Hall de Nueva York y el Kaseya Center de Miami.

El cantante bogotano llega a esta gira con un impulso notable en la industria musical, gracias a su más reciente producción discográfica Antes Que El Tiempo Se Vaya (2026). El álbum, que reúne colaboraciones con figuras de la talla de Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano y Rawayana, ya acumula nominaciones al Latin GRAMMY® en categorías como Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y Mejor Canción Tropical por los sencillos “VENGA lo que VENGA” y “Nunca me fui”, reafirmando la vigencia del músico bogotano en el panorama internacional.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.