Por: Noticiero 90 minutos

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El Monumento a las Trompetas de Niche, ubicado estratégicamente en el norte de Cali, en la reconocida Plazoleta Jairo Varela, constituye un símbolo fundamental de la identidad musical de la ciudad. Esta escultura, diseñada por el arquitecto Freddy Pantoja, egresado de la Universidad del Valle, fue inaugurada en diciembre de 2015 con el propósito de rendir homenaje al legado de Jairo Varela y al patrimonio cultural generado por la orquesta Grupo Niche, que marcó una época en la salsa caleña, según destaca información recopilada por 90minutos.co.

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La obra, de once metros de alto y veinticuatro metros de largo, supera la mera contemplación: su estructura metálica permite que, vista desde ángulos precisos, las campanas y boquillas se alinean y forman la palabra “NICHE”, utilizando la tipografía que caracteriza a la orquesta. Este detalle creativo convierte al monumento en una pieza interactiva y monumental, inmortalizando no sólo el nombre del grupo, sino también el espíritu colectivo de la salsa que identifica a la ciudad.

Además de su valor visual, el monumento incorpora una propuesta sonora inmersiva. Cuatro de sus campanas están diseñadas de manera especial para reproducir, cada una, canales diferentes de las canciones más icónicas del Grupo Niche. Así, visitantes y amantes de la salsa pueden sumergirse en fragmentos de percusión, secciones de metales, voces o la mezcla completa, promoviendo una experiencia sensorial que invita al baile y a la interacción, tal y como lo describe la fuente principal.

El color del monumento no es un simple detalle estético. Su revestimiento dorado original rinde homenaje al brillo de instrumentos tradicionales como trompetas y trombones, pilares del inconfundible sonido del Grupo Niche. Sin embargo, recientemente se han realizado intervenciones temporales, dándole un color rosado debido a la participación de la obra en el evento urbano El giro de Rigo, donde, de acuerdo con Freddy Pantoja, la transformación artística será efímera y la escultura regresará a su dorado distintivo una vez finalizada la competencia. Así, el resplandor original simbolizará nuevamente la “época de oro” de la salsa caleña y la luminosidad de la ciudad que muchos llaman la “Sucursal del Cielo”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado del Monumento a las Trompetas de Niche en Cali?

El Monumento a las Trompetas de Niche representa un homenaje perdurable al maestro Jairo Varela y a la influencia del Grupo Niche, encarnando el legado de la salsa en Cali desde su inauguración en 2015. Su diseño visual y sonoro busca consolidar la identidad musical de la ciudad y celebrar la “época de oro” de la salsa caleña.

¿El cambio de color en las trompetas de Niche será permanente?

De acuerdo con el arquitecto Freddy Pantoja, el actual cambio de color a rosado es solo temporal y corresponde a la intervención artística por el evento El giro de Rigo. Después de este evento, el monumento será restaurado a su color dorado original, recuperando el homenaje al brillo de los instrumentos de viento típicos de la salsa.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.