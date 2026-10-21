Por: Noticiero 90 minutos

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Las memorias vivas de los barrios y los saberes ancestrales serán el foco de una actividad cultural que tendrá lugar el miércoles 21 de octubre en la biblioteca pública Álvaro Mutis, situada en el barrio Doce de Octubre de Cali. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, este evento ha sido denominado ‘Memorias de mi barrio: raíces que cuentan’ y apunta a fortalecer el sentido de pertenencia, promover la memoria colectiva y propiciar la transmisión de historias entre generaciones. La programación ha sido diseñada para brindar un encuentro donde los protagonistas serán los habitantes y su patrimonio cultural.

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Desde las 9:00 a. m., los asistentes podrán participar en un conversatorio y una experiencia museográfica audiovisual bajo el nombre de ‘Memorias que habitan el territorio’. Este espacio resalta la participación de adolescentes que han colaborado en la reconstrucción audiovisual de crónicas y relatos significativos de la comuna 22. Según el reporte de 90 Minutos, esta actividad no solo permite escuchar y ver testimonios de la comunidad, sino que también visibiliza el rol de los jóvenes en la preservación de la memoria y la historia del sector donde viven.

Siguiendo con la jornada y a partir de las 10:00 a. m., se dictará el taller de pigmentos naturales ‘Los colores de la naturaleza y los saberes ancestrales’. En este escenario, los participantes tendrán la oportunidad de explorar prácticas tradicionales vinculadas con la elaboración de pigmentos a través de elementos extraídos del entorno. Se trata de un ejercicio de creación que enfatiza el aprendizaje colectivo y la conexión con técnicas y conocimientos de origen ancestral, ofreciendo así una manera tangible de rescatar y mantener el patrimonio inmaterial.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, con el objetivo de incentivar que las vivencias y relatos barriales permanezcan vigentes. Según el mismo medio, la propuesta parte de la importancia de valorar las experiencias, historias y costumbres que constituyen la identidad y la memoria de los barrios. La biblioteca pública Álvaro Mutis, escenario del evento, se ubica en la calle 50 con carrera 28F del barrio Doce de Octubre, consolidándose como un espacio de encuentro y resguardo cultural para sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuye el evento ‘Memorias de mi barrio: raíces que cuentan’ a la preservación cultural del barrio Doce de Octubre en Cali?

El evento ‘Memorias de mi barrio: raíces que cuentan’, según Noticiero 90 Minutos, fortalece la memoria colectiva y el sentido de pertenencia, propiciando espacios de diálogo, aprendizaje y transmisión de relatos entre generaciones. Al visibilizar historias y saberes ancestrales, el encuentro refuerza el reconocimiento del patrimonio cultural y promueve una identidad común entre los habitantes del barrio.

¿Qué actividades destacan en la programación de la jornada cultural en la biblioteca pública Álvaro Mutis de Cali?

De acuerdo con la programación anunciada, la jornada incluye un conversatorio y una experiencia museográfica audiovisual llamada ‘Memorias que habitan el territorio’, en la que adolescentes presentan crónicas y relatos de la comuna 22, además de un taller sobre pigmentos naturales, donde participantes aprenden a crear pigmentos a partir de elementos del entorno, rescatando y compartiendo conocimientos ancestrales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.