Por: Noticiero 90 minutos

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La segunda edición de AMARILLA · Feria de la Creatividad, Artes y Oficios se llevará a cabo los días 1 y 2 de noviembre en Pulpoink Casataller, ubicado en el barrio San Fernando de Cali. De acuerdo con la información publicada por 90 Minutos, esta iniciativa busca incentivar la creatividad y ofrecer oportunidades para artistas, artesanos, diseñadores y emprendedores del ámbito local. La feria fue concebida en 2024 y logró reunir a más de 600 personas en su primera versión, demostrando el interés de los ciudadanos y creadores por este tipo de encuentros y espacios de circulación.

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Judith Barrera, directora de Pulpoink Casataller y creadora de AMARILLA, señaló: "Detrás de cada objeto, marca, obra o producto existe una persona, un oficio, un conocimiento y una historia. Queremos generar condiciones para que quienes crean en Cali puedan aprender, fortalecer sus proyectos, mostrar lo que hacen, encontrarse con nuevos públicos y generar oportunidades de comercialización". La propuesta está respaldada por la trayectoria de Pulpoink Casataller, un espacio fundado en 2009 por Barrera que ha funcionado durante más de 17 años como punto de encuentro para quienes desean aprender sobre arte, serigrafía artesanal y diversos oficios.

En 2024 se constituyó la Fundación Pulpoink Casataller, y AMARILLA 2026 es su primer gran proyecto como fundación, contando con la experiencia previa de la casa-taller. Para esta segunda edición, la feria expandirá sus actividades e incluirá mercado creativo, talleres, conversatorios, exposiciones y la participación de una reconocida artista textil nacional. Se sumarán experiencias de serigrafía, pintura en vivo y otras disciplinas, además de un proyecto colaborativo de bordado colectivo.

Otra novedad relevante es la creación de una plataforma digital que permitirá reunir y visibilizar a emprendimientos, artistas y creadores mediante un catálogo web. Allí será posible conocer las historias, productos y procesos creativos de los participantes, ampliando así su alcance más allá de los dos días que dura la feria.

La organización busca fortalecer las oportunidades de formación, circulación y venta dentro del ecosistema creativo de Cali, facilitando nuevos contactos para sus integrantes. La feria se realiza en un contexto marcado por las consecuencias de un terremoto sucedido en agosto, cuyas afectaciones impactaron ventas y dinámicas de trabajo de varios proyectos independientes. Por ello, AMARILLA asume un rol clave en la reactivación de la economía creativa, el fortalecimiento de las redes de colaboración y el impulso a los emprendimientos y oficios locales, según datos publicados por 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará la Feria AMARILLA 2026 en Cali?

La Feria AMARILLA 2026 se llevará a cabo los días 1 y 2 de noviembre en Pulpoink Casataller, ubicado en el barrio San Fernando de Cali. Esta información fue compartida por 90 Minutos y corresponde a la segunda edición de este encuentro local de arte, creatividad y oficios que busca fortalecer los lazos creativos de la ciudad.

¿Qué actividades y novedades ofrece la Feria AMARILLA en su segunda edición?

Para la segunda edición de la feria se han dispuesto talleres, conversatorios, exposiciones, mercado creativo, experiencias de serigrafía y pintura en vivo, así como una colcha de bordado construida colectivamente. Además, se lanzará una plataforma digital en formato de catálogo web para promover el trabajo de artistas y emprendedores, buscando ampliar su proyección más allá de los dos días de feria e impulsar la economía creativa en Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.