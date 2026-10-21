La búsqueda de María Alejandra Molina Solano, una modelo de protocolo de 27 años, mantiene en alerta a sus familiares, que desconocen su paradero desde el domingo 11 de octubre de 2026. La joven viajó desde Bogotá a Cali por una oportunidad laboral y, después de varios días de comunicación, dejó de responder los mensajes.

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Uno de los aspectos que la familia intenta esclarecer es la diferencia entre la información que María Alejandra habría entregado a su madre y a su hermana antes del viaje. Según el relato de Natalia Molina a El Tiempo, a su madre le dijo que se desplazaría a Medellín, mientras que a ella le confirmó que estaba en Cali.

La joven llegó a la capital del Valle del Cauca el jueves 8 de octubre. Ese día le envió a su hermana una fotografía que confirmaba su llegada y le explicó que debía esperar hasta las 3:00 de la tarde para ingresar al alojamiento en el que se quedaría. Sin embargo, no les indicó el nombre ni la dirección exacta del lugar.

De acuerdo con sus familiares, María Alejandra había viajado para trabajar como modelo de protocolo en eventos de mercadeo. Aunque acostumbraba desplazarse por compromisos profesionales, sus allegados aseguran que no conocían con precisión qué empresa la había contratado en esta ocasión ni quiénes serían sus contactos durante la estadía.

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¿Cuál fue el último rastro de María Alejandra Molina?

La última conversación que Natalia recuerda con su hermana ocurrió el domingo 11 de octubre, alrededor de las 6:53 p. m. Después de recibir el mensaje, le contestó, pero no obtuvo una nueva respuesta. Al día siguiente intentó comunicarse otra vez y advirtió que los mensajes ya no llegaban al teléfono de la joven.

A partir de ese momento, sus familiares comenzaron a reconstruir sus últimos movimientos mediante fotografías y registros bancarios. Entre los datos que examinan figura una transacción de 172.000 pesos, registrada el domingo a las 6:41 p. m., que, según una amiga citada por El Tiempo, podría estar relacionada con el pago de un alojamiento mediante Airbnb. No se ha confirmado que ese movimiento corresponda al lugar donde se hospedaba la modelo.

Las imágenes que María Alejandra envió desde Cali tampoco han permitido identificar el establecimiento. Su hermana ha revisado habitaciones y opciones de hospedaje que se parecen a las fotografías, pero todavía no ha logrado establecer una coincidencia. La familia busca que las autoridades obtengan información que permita verificar la ubicación del alojamiento y reconstruir los movimientos de la joven.

¿Qué otras pistas busca aclarar la familia?

Otro elemento que despierta interrogantes es el lugar en el que María Alejandra habría pasado esos días. Una amiga de la joven manifestó que, por ciertos detalles visibles en una de las fotografías, sospecha que podría tratarse de un apartamento turístico y no de un hotel convencional. Sin embargo, esa apreciación no confirma qué tipo de alojamiento utilizó ni cuál era su dirección.

Los allegados también intentan identificar a las personas que la contrataron y conocer los compromisos laborales que tenía previstos en Cali. Hasta ahora, según la información publicada, no cuentan con datos suficientes para establecer qué empresa estaba detrás de la oferta o con quién debía encontrarse durante esos días.

La familia presentó una denuncia y espera que las autoridades avancen en las verificaciones necesarias. Entre sus solicitudes están revisar registros de seguridad, comunicaciones y posibles movimientos de transporte que ayuden a determinar qué ocurrió después del último contacto con la modelo. Sus familiares también han expresado temor de que pudiera haber salido del país, aunque no hay información confirmada que respalde esa hipótesis.

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