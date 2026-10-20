Por: El Espectador

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La desaparición de María Alejandra Solano, una modelo originaria de Bogotá, mantiene en vilo a su familia y al círculo de personas cercanas. La joven viajó a Cali por motivos de trabajo y, de acuerdo con lo que relatan sus allegados, confirmó su llegada a la capital vallecaucana el domingo 11 de octubre. Desde ese momento, no se ha tenido ninguna noticia sobre su paradero, lo que ha limitado la tranquilidad de quienes la conocen.

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María Alejandra Solano reside en el barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda, al sur de Bogotá. Sus compromisos laborales en Cali habían sido planeados previamente. Según la información revelada, la modelo informó a su familia al momento de arribar a la ciudad, pero abruptamente cortó toda comunicación. Desde entonces, su teléfono permanece apagado y las redes sociales donde solía compartir información con regularidad no han vuelto a registrar actividad. Personas cercanas, citadas por El Espectador, insisten en que este comportamiento es inusual, pues era una persona atenta que mantenía contacto frecuente con su entorno familiar y social.

Una de las principales incógnitas se centra en las primeras horas después de su llegada a Cali. Nadie ha podido determinar a ciencia cierta cuál fue su desplazamiento exacto por los distintos barrios o sectores de la ciudad. Además, tampoco existen indicios concretos sobre personas con quienes podría haberse reunido antes de perder toda comunicación. Tal situación llevó a sus seres queridos a activar una cadena de búsqueda. Han difundido su fotografía y mensajes en redes sociales solicitando cualquier información, una labor en la que también participan compañeros de trabajo y personas del gremio del modelaje bogotano.

Frente a la falta de respuestas, la familia solicitó apoyo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de esclarecer las circunstancias en las que María Alejandra desapareció. Entre sus pedidos están la revisión de cámaras de seguridad de lugares que podría haber transitado y el análisis de las llamadas telefónicas recientes. Hasta la fecha, un grupo especial, de acuerdo con El Espectador, asumió las investigaciones y evalúa todos los datos que se han logrado recopilar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no se cuenta con información confirmada que permita saber qué ocurrió después de su arribo a Cali.

La búsqueda sigue activa, tanto en Bogotá como en Cali, mientras la familia espera que pronto puedan esclarecerse los hechos y se conozca el paradero de María Alejandra Solano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de María Alejandra Solano en Cali?

Lo que se conoce, de acuerdo con El Espectador, es que María Alejandra Solano llegó a Cali y confirmó su arribo el 11 de octubre. Desde entonces, perdió contacto con sus familiares y amigos. Ni su celular ni sus redes sociales han registrado actividad posterior, lo que generó preocupación en su entorno. Hasta el momento, no hay información suficiente sobre los lugares que visitó o las personas que vio tras su llegada, y las autoridades mantienen la investigación abierta.

¿Qué acciones han solicitado los familiares de María Alejandra Solano tras su desaparición?

La familia de María Alejandra ha pedido a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación la pronta revisión de cámaras de seguridad en sectores clave y la verificación de las últimas llamadas de la joven. Estas diligencias buscan encontrar pistas útiles que permitan reconstruir los movimientos y el paradero de la modelo luego de su llegada a la ciudad de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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