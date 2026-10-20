Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, la capital colombiana busca fortalecer la inclusión, la participación ciudadana y el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo con la información difundida en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá. Para ello, fueron coordinadas dos jornadas especiales orientadas a promover la integración y el acceso a espacios para todos los ciudadanos, independientemente de sus capacidades.

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La primera de estas jornadas se llevará a cabo el viernes 23 de octubre de 2026 en Tunjuelito, donde la alcaldía local organiza el Festival de Inclusión y Conmemoración del Día de la Discapacidad. Según el cronograma detallado por el portal de la Alcaldía Local de Tunjuelito, el evento comenzará a las 9:00 a. m. en la sede de la alcaldía, ubicada en diagonal 50A n.º 18-48 sur. Allí, los asistentes encontrarán una programación que integra actividades artísticas, espacios lúdicos y propuestas de bienestar dirigidas a fomentar el respeto, la diversidad y la integración comunitaria. Esta jornada resalta la importancia de ofrecer espacios accesibles para todas las personas e impulsa el reconocimiento de sus derechos, en concordancia con los objetivos de inclusión social de la ciudad.

Por otro lado, el domingo 25 de octubre se desarrollará el festival ‘Bogotá Sin Barreras’ en la localidad de Barrios Unidos, con una agenda centrada en la participación colectiva y el desarrollo de propuestas deportivas, culturales y recreativas. El itinerario de la jornada empieza a las 9:00 a. m. con la Caminata Sin Barreras, que inicia en la avenida La Esmeralda con carrera 44 y culmina en la Biblioteca Virgilio Barco. De acuerdo con la programación oficial, a partir de las 9:40 a. m. hasta la 1:30 p. m., en el parque se realizarán estaciones de baile, acciones deportivas como el deporte paralímpico, juegos participativos y actividades de sensibilización, incluyendo dinámicas como ‘Simón dice’ y un partido rápido de goalball, disciplina adaptada para personas con discapacidad visual.

Estas iniciativas, que convocan a familias, amigos y comunidades, pretenden consolidar una Bogotá sin barreras, donde la diversidad sea reconocida y respetada en todos los espacios, tal como lo destaca la alcaldía local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades programadas para el Día de la Discapacidad en Bogotá 2026?

Las actividades incluyen, en Tunjuelito, propuestas artísticas, recreativas y espacios de bienestar, mientras que en Barrios Unidos se realizarán la Caminata Sin Barreras, experiencias de deporte paralímpico, estaciones de baile, juegos como ‘Simón dice’ y partidos de goalball. Todo esto busca promover la inclusión y el acceso a la cultura y el deporte para personas con discapacidad.

¿Qué significa la expresión ‘Bogotá Sin Barreras’ en el contexto de estas jornadas de inclusión?

‘Bogotá Sin Barreras’ hace referencia a la intención de crear una ciudad donde las diferencias son respetadas y ninguna discapacidad impide la participación plena en la vida social, artística y deportiva. Representa el objetivo de eliminar obstáculos físicos y sociales para que todas las personas convivan y accedan a los mismos derechos y oportunidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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