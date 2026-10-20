Por: Portal Bogotá

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Bogotá intensifica sus esfuerzos para combatir la violencia sexual, especialmente tras una serie de delitos ocurridos en los alrededores del humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba. Según informó la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, durante aproximadamente un año se adelantó una investigación coordinada para identificar y capturar a un hombre señalado como autor de, al menos, siete agresiones sexuales. Las víctimas, de acuerdo con los reportes oficiales, fueron en su mayoría mujeres adultas y adolescentes, incluyendo menores de edad.

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Las investigaciones señalan que el sospechoso interceptaba a sus víctimas en la vía pública, utilizaba intimidación —a menudo con un arma— y las obligaba a desplazarse hacia zonas boscosas y apartadas del mencionado humedal. Allí, presuntamente cometía agresiones sexuales y también despojaba a las víctimas de sus pertenencias. Uno de los casos clave ocurrió el 25 de octubre de 2025, cuando una enfermera fue abordada y agredida tras culminar su jornada laboral. Otro hecho grave, reportado el 12 de diciembre de 2025, involucró a una pareja; en este incidente, dos hombres los interceptaron, hurtaron sus objetos y, según la Policía, uno de ellos agredió sexualmente a la mujer.

El proceso investigativo se apoyó en diversas técnicas: análisis de muestras biológicas conjuntas con Medicina Legal, entrevistas forenses, interceptaciones telefónicas, inspecciones en los lugares de los hechos, reconocimientos fotográficos y seguimientos detallados. Elementos como el acento particular del sospechoso y el uso de botas industriales durante los crímenes ayudaron a orientar las pesquisas. Además, los cotejos genéticos permitieron relacionarlo con los casos investigados. La Policía informó que la colaboración de siete víctimas, quienes prestaron sus testimonios, fue determinante para recaudar pruebas sólidas.

La captura del presunto agresor se materializó luego de que huyera al municipio de Turbaco, en Bolívar, dos meses antes de su aprehensión. Allí fue localizado y detenido mediante orden judicial. El sujeto enfrenta cargos de acceso carnal violento y hurto calificado. Tras la presentación ante un juez de la República, se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.

La Policía de Bogotá reportó, según cifras de 2026, la captura de 70 personas por el delito de acceso carnal violento en la ciudad: 18 aprehendidas en flagrancia y 52 mediante orden judicial. Las autoridades reiteran la importancia de denunciar situaciones delictivas a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta vital para sancionar el crimen y fortalecer la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue identificada y capturada la persona acusada de agresiones sexuales en el humedal Juan Amarillo?

La investigación, realizada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, utilizó análisis de muestras biológicas, entrevistas forenses, interceptación de llamadas y reconocimiento fotográfico. Factores como el acento del sospechoso y detalles como sus botas industriales, junto con cotejos genéticos y testimonios de víctimas, orientaron la captura. Finalmente, la persona fue localizada en Turbaco, Bolívar, donde fue detenida con orden judicial.

¿Cuántos casos y capturas por acceso carnal violento ha reportado la Policía de Bogotá en 2026?

De acuerdo con datos de la Policía de Bogotá citados en el informe, durante 2026 han sido capturadas 70 personas por el delito de acceso carnal violento. De ellas, 18 fueron detenidas en flagrancia y 52 mediante orden judicial, reflejando la labor sostenida de las autoridades en el combate de este delito en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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