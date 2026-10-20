Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Colombia consolida su presencia en la industria turística global tras los destacados resultados obtenidos en los World Travel Awards 2026, conocidos internacionalmente como los 'Óscar del turismo'. Estos galardones reconocen anualmente lo más sobresaliente del sector a nivel mundial, evaluando actores clave como hoteles, aerolíneas y destinos. De acuerdo con la información original, la relevancia de este reconocimiento está dada por el prestigio de los World Travel Awards, cuya votación involucra tanto a expertos como a profesionales del sector turístico, lo que convierte cada premio en una distinción significativa para los ganadores.

Sigue a PULZO en Discover

Los World Travel Awards fueron creados en 1993 con el objetivo de premiar la excelencia en diversas categorías relacionadas con el turismo. Según el artículo, el proceso de selección se realiza por medio de un jurado compuesto por expertos de la industria y profesionales del área, quienes evalúan empresas, organizaciones y destinos de ocho grandes regiones internacionales, entre las que se encuentran Sudamérica, Norteamérica y Europa. Este año, la ruta de los premios culminó en Montenegro el pasado 17 de octubre, y la expectativa crece hacia la premiación global prevista para el próximo 12 de diciembre en Tanzania.

Colombia figura dentro de los galardonados, destacando la variedad de experiencias que ofrece a viajeros que buscan desde aventura hasta patrimonio cultural. Según la información, ciudades como Boyacá, Cartagena y Bogotá recibieron reconocimientos tanto por su oferta como destinos turísticos como por la calidad de su infraestructura y servicios. Este tipo de distinciones, además de visibilizar los atractivos regionales, contribuye a fortalecer el posicionamiento internacional del país ante turistas potenciales.

Entre los galardones, Cartagena de Indias sobresalió como destino líder de Sudamérica para lunas de miel, reafirmando su atractivo para parejas y experiencias románticas. En hotelería, el hotel Sofitel Legend Santa Clara fue reconocido como hotel líder y hotel patrimonial líder de Sudamérica, y su Suite Presidencial Botero fue distinguida en la categoría regional. Adicionalmente, el Four Seasons Hotel and Residences Cartagena obtuvo el premio como hotel nuevo líder regional. Boyacá alcanzó por segundo año consecutivo el reconocimiento como destino líder de Sudamérica, resaltando su riqueza histórica y sus paisajes. Bogotá, por su parte, fue premiada por su capacidad para eventos y convenciones, sobresaliendo el Ágora Bogotá Convention Center, mientras hoteles como JW Marriott, 101 Park House y B.O.G. Hotel también fueron distinguidos por su oferta de calidad en diferentes categorías.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué importancia tienen los World Travel Awards para el turismo en Colombia?

La participación y el reconocimiento de Colombia en los World Travel Awards permite visibilizar la diversidad turística del país y consolidar su imagen como destino destacado en Sudamérica. Estos premios fortalecen el posicionamiento internacional de regiones y ciudades colombianas, lo que puede atraer más visitantes y contribuir al desarrollo del sector turístico nacional.

¿Cuáles son los hoteles y destinos de Colombia que obtuvieron premios en los World Travel Awards 2026?

Según el artículo, Cartagena de Indias fue reconocida como destino líder de Sudamérica para lunas de miel y recibió distintos premios para sus hoteles, como el Sofitel Legend Santa Clara y el Four Seasons Hotel and Residences Cartagena. Boyacá se llevó el título de destino líder regional por segundo año consecutivo y Bogotá destacó por su infraestructura para eventos, además del reconocimiento a hoteles como JW Marriott Hotel Bogotá, 101 Park House y B.O.G. Hotel.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).