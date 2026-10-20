Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad (conocido como CEFE) Chapinero en Bogotá ha puesto a disposición de la comunidad artística espacios de ensayo gratuitos, facilitando el desarrollo de diversas disciplinas como danza, teatro, performance y música. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, estos espacios buscan promover la cultura y apoyar el talento regional, habilitando áreas especializadas para la creatividad y el ejercicio artístico.

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La iniciativa destaca por su programación específica: los ensayos pueden realizarse exclusivamente los domingos y días festivos, en franjas definidas dentro del horario del CEFE Chapinero, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. La jornada se divide en tres franjas, cada una de dos horas y media: la primera inicia a las 10:00 a. m. hasta las 12:30 p. m., la segunda de 12:30 p. m. a 3:00 p. m., y la tercera desde las 3:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. No obstante, la disponibilidad depende de la programación interna del centro, lo que significa que en algunos domingos y festivos los espacios podrían no estar habilitados.

Según la Alcaldía de Bogotá, los espacios habilitados están destinados a propósitos específicos: el Aula de Danzas, que permite trabajar distintas manifestaciones de las artes vivas como danza, teatro, performance y otras artes escénicas; y el Aula de Música, diseñada para el ensayo de agrupaciones y solistas musicales. Esta segmentación garantiza que las diferentes expresiones artísticas tengan lugares adecuados para su desarrollo.

El acceso a la reserva de estos espacios está restringido a personas mayores de edad. Si se incluye la participación de menores, resulta indispensable que estén acompañados todo el tiempo por un adulto responsable, según les exige la normativa de uso publicada en el sitio web del CEFE Chapinero. Esto asegura tanto la seguridad de los participantes como el cumplimiento de los lineamientos del centro.

El proceso de reserva se efectúa únicamente a través de la plataforma digital del CEFE Chapinero, la cual dispone una sección específica para solicitar turnos en los espacios de ensayo artístico. Las reservas se habilitan cada martes al mediodía, otorgando la posibilidad de que cada persona realice solo una reserva por semana. Además, no se permite reservar dos franjas consecutivas, medida adoptada para favorecer una participación más amplia de la comunidad artística local y el acceso equitativo a estos recursos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo hacer una reserva para los espacios de ensayo gratuitos en el CEFE Chapinero?

Para acceder a los espacios de ensayo gratuitos, usted debe ingresar a la plataforma digital del CEFE Chapinero y dirigirse a la sección destinada a reservas en espacios de ensayos artísticos. Una vez allí, se habilitan los cupos cada martes al mediodía. Solo se permite una reserva semanal por persona y no es posible reservar dos franjas seguidas.

¿Qué clases de espacios ofrece el CEFE Chapinero para el ensayo artístico?

El CEFE Chapinero dispone de dos tipos principales de aulas para ensayos: el Aula de Danzas, para danza, teatro, performance y otras artes escénicas; y el Aula de Música, destinada a la práctica musical. Cada espacio está diseñado para cubrir necesidades específicas de las expresiones artísticas de acuerdo con información de la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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