La escena musical llega con nuevos álbumes, colaboraciones inesperadas y anuncios que van más allá de las plataformas. Del urbano colombiano a la salsa, el pop y los espectáculos en vivo, estas son las novedades que entran al radar de La Corte.

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El Flow de La Corte

El movimiento urbano vuelve a cruzar generaciones y sonidos. Esta semana, los estrenos van desde un nuevo proyecto discográfico de Kris R hasta una reinterpretación salsera de Ryan Castro que conecta con una canción reconocida por varias generaciones.

Kris R presenta ‘ETDK 2’, su nuevo álbum de estudio, con el que busca ampliar su alcance y llevar su propuesta musical a nuevos públicos.

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Por su parte, Andrés Cepeda y Maluma unen sus voces en ‘Tengo Ganas 2.0’, una nueva versión que reúne a dos artistas colombianos con trayectorias y estilos diferentes.

Uno de los encuentros más llamativos llega con Ryan Castro y Eddie Santiago, quienes reinterpretan el clásico salsero ‘Lluvia’ en ‘Lluvia (Awoo)’. La colaboración conecta el sonido urbano actual con una canción que ha acompañado a distintas generaciones de amantes de la salsa.

La propuesta también se mueve hacia otros territorios con La 33, que presenta ‘Watermelon Man’, una nueva apuesta musical de la agrupación bogotana.

Además, Yelex, Hamilton y The Prodigiez se unen en ‘Úsame’, una colaboración que suma nuevos nombres al radar urbano.

En el radar de La Corte

Los lanzamientos de la semana también traen nuevos proyectos, apuestas románticas y canciones que se mueven entre el pop y los sonidos tropicales.

Cami Vattuone presenta ‘La Mudanza’, su primer EP, con el que abre una nueva etapa en su recorrido musical.

En el vallenato, Luis Cueto llega con ‘Mi vida eres tú’, una apuesta por las canciones románticas y las historias que conectan con quienes siguen encontrando en el género una forma de hablar del amor.

La estrella pop Tate McRae presenta ‘Housewife’, un nuevo lanzamiento que se suma a su repertorio internacional.

Por su parte, Pedro Capó estrena el álbum ‘Fulanito’, un proyecto que amplía su catálogo y mantiene al artista puertorriqueño en la conversación musical.

La temporada de fin de año también empieza a sentirse con Fer Ariza, quien le rinde homenaje a Rodolfo Aicardi con ‘Tributo Parrandero Vol. 1’, un proyecto que mira hacia el repertorio festivo de la música colombiana.

Novedades del movimiento en La Corte

Los anuncios de conciertos y los movimientos de la industria también marcan la agenda de esta semana, con propuestas que van desde experiencias audiovisuales hasta presentaciones de gran formato.

Anyma llegará por primera vez a Colombia con ‘ÆDEN’, su espectáculo audiovisual inmersivo. La presentación está anunciada para el 30 de enero de 2027 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, una fecha que suma la electrónica y las experiencias visuales a la agenda de eventos del país.

También hay novedades para los seguidores de Fonseca. El concierto programado para el 24 de octubre cambia de escenario y se realizará en el Vive Claro Estadio. La fecha se mantiene, las entradas adquiridas conservan su validez y, según el anuncio, el espectáculo llegará completo al nuevo recinto.

En México, Blessd se prepara para una de las presentaciones más importantes de su recorrido en ese país. Su concierto de ‘El Peor Hombre del Mundo’ en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, previsto para el 18 de octubre, tiene una asistencia anunciada de más de 18.000 personas. De concretarse esa cifra, será su presentación de mayor aforo en México hasta ahora.

Medellín también aparece en la conversación por un encuentro que despierta preguntas: César Hank y Dímelo Jara estarán juntos en la ciudad. La reunión deja abierta la incógnita sobre si se trata de un encuentro entre amigos o de un posible movimiento de negocios.

Fútbol, música y La Corte

La música también se toma el fútbol con una colaboración que conecta deporte, moda y cultura contemporánea. Spotify y el FC Barcelona se unieron con Tyler, The Creator para desarrollar una colección, una pieza audiovisual y un evento inspirados en el universo creativo del artista.

La alianza tendrá un momento visible durante El Clásico del 25 de octubre, cuando el Barcelona utilice una camiseta con el logo de la marca de Tyler, The Creator, en el encuentro que se disputará en el Spotify Camp Nou.

Según el anuncio, es la primera vez en la colaboración entre Spotify y el club catalán que un artista asume el control creativo total de la iniciativa. Tyler, reconocido por su trabajo en la música y el diseño, lleva así su identidad visual a una de las camisetas más reconocibles del fútbol mundial.

La unión demuestra cómo las colaboraciones entre artistas, plataformas y equipos deportivos siguen ampliando los límites del entretenimiento, con propuestas que buscan conectar con públicos que comparten la pasión por la música, la moda y el fútbol.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.