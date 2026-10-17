Por: Portal Bogotá

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El 14 de octubre de 2026, Bogotá concluyó la duodécima edición del Bogotá International Film Festival (BIFF), una celebración cinematográfica que movilizó a la ciudad durante siete días consecutivos. Según la información publicada en el sitio oficial de la ciudad, se reunió a 20 mil asistentes a través de proyecciones, charlas, talleres, actividades para la industria y pantallas instaladas en espacios públicos. La acogida de la audiencia demostró la diversidad del festival: películas como ‘Fjord’, ‘Cobarde’ y ‘La bola negra’ resultaron entre las más taquilleras, mientras que obras como ‘Lejos de los árboles’ y el estreno mundial de ‘Luis Tercero’ provocaron conmovedoras reacciones, evidenciando un público participativo y receptivo.

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Dentro de la programación sobresalieron las clases magistrales de destacados cineastas. Bruno Dumont ofreció su mirada a través de ‘Red rocks’, e Ira Sachs compartió sus ideas alrededor de ‘The Man I Love’, llenando los recintos de seguidores del séptimo arte. Asimismo, el jurado joven premió a ‘La Gravida’, dirigida por Marine Atlan, como la mejor de la sección Espíritu Joven, mientras extendió una mención de honor a ‘We are aliens’, obra de Kohei Kadowaki. El premio del público, votación abierta entre los asistentes, recayó sobre ‘La bola negra’ dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

El componente industrial del BIFF señaló la relevancia creciente de la economía creativa local. De acuerdo con la organización, la segunda edición del Bogotá Creative Connect reunió a más de 600 asistentes, logró expectativas de negocios por 6,15 millones de dólares y promovió 407 reuniones entre 100 empresas. Participaron 33 invitados internacionales, incluidas delegaciones del BIFF Producers Club y representantes franceses del Programa NEXO.

Estas cifras coinciden con los datos de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa, difundidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Allí se indica que este sector genera en la capital colombiana 22,9 billones de pesos en valor agregado, representando el 54,2 % del total nacional y empleando a más de 230 mil personas.

El BIFF también sirvió como espacio de encuentro y reflexión para figuras internacionales. José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, reconoció la evolución del evento y destacó su ambiente humano y su programación única. Edward Venero, del Festival de Lima, elogió la colaboración latinoamericana a través de IBERFESTS. Meritxell Colell Aparicio, directora de ‘Lejos de los árboles’, insistió en la calidez y profundidad del público bogotano.

La conversación digital reforzó el éxito del festival: la cuenta de Instagram del BIFF registró más de 540 mil visualizaciones y sumó cerca de mil nuevos seguidores durante esos días. Además de Bogotá, el festival atrajo audiencias en ciudades como Cali, Lima, Madrid, Buenos Aires y Cartagena, así como en países de América y Europa, consolidando su proyección internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las películas más destacadas del BIFF 2026 en Bogotá?

Las películas que más resonaron en la edición de 2026 del Bogotá International Film Festival (BIFF) incluyeron títulos como ‘Fjord’, ‘Cobarde’ y ‘La bola negra’, las cuales lideraron la taquilla. Otras obras, como ‘Lejos de los árboles’ y el estreno mundial de ‘Luis Tercero’, fueron especialmente aplaudidas por su impacto emocional en el público, de acuerdo con la información proporcionada por la organización del BIFF.

¿Cuál es el impacto de la economía creativa en Bogotá según el DANE?

De acuerdo con cifras de la Cuenta Satélite de Cultura y Economía Creativa, citadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, la economía creativa de la ciudad genera 22,9 billones de pesos en valor agregado, representando el 54,2 % del valor agregado nacional, y emplea a más de 230 mil personas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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