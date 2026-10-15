Por: EL PILON SA

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La familia Morales, reconocida dinastía en la música vallenata, ha vuelto a ser centro de atención debido a la reciente celebración del cumpleaños de Kanner Morales, un evento que reunió a varios de sus miembros en la casa familiar ubicada en Valledupar. En la parranda estuvieron presentes figuras emblemáticas del género como Miguel Morales —conocido por su trayectoria en Los Diablitos—, Kanner y Keynner, quienes forman parte de Los K Morales, y Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales, quien ha asumido el compromiso de continuar el legado artístico de su padre. Según se evidenció en publicaciones compartidas por el grupo Los K Morales en su cuenta oficial de Instagram, la jornada estuvo marcada por la alegría, la música y la unión familiar.

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No obstante, en medio del entusiasmo característico de este tipo de reuniones, la ausencia de Kaleth Morales se sintió de manera profunda. El ‘Rey de la nueva ola’, quien perdió la vida tras un accidente de tránsito en agosto de 2005, sigue siendo una figura irremplazable tanto para el folclor vallenato como para sus seres queridos. De acuerdo con la información publicada en Instagram por Kanner Morales, el hijo de Miguel compartió un video emotivo donde, sentado en las escaleras de su hogar, revisaba fotografías de su hermano fallecido, mostrando el lado más personal e íntimo de esta celebración.

En su mensaje, Kanner expresó abiertamente el vacío que deja Kaleth, al escribir que "en esta parranda faltaba alguien que siempre estará presente en nuestros corazones". El cantante también evocó la memoria del último cumpleaños de Kaleth, momento en el que tuvo la oportunidad de cantarle personalmente, y añadió: "Me hubiera gustado que estuvieras en mi cumpleaños así como yo estuve en el último tuyo, donde te canté". Concluyó su publicación diciendo: "Aunque te pudimos sentir", reflejando así la conexión duradera entre hermanos, aún más allá de la muerte.

Kaleth Morales falleció a los 21 años a causa de un accidente registrado el 23 de agosto de 2005, en la carretera entre Plato y Ariguaní, departamento del Magdalena, siendo la noticia confirmada al día siguiente. Después de más de dos décadas, según muestran las redes sociales y el testimonio de la propia familia, la música y el recuerdo de Kaleth continúan vigentes, avivándose en cada encuentro familiar donde la memoria y la tradición vallenata se entrelazan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo mantuvo la familia Morales presente el legado de Kaleth Morales durante la celebración?

Durante la fiesta de cumpleaños de Kanner, la familia Morales preservó el recuerdo de Kaleth a través de gestos cargados de intimidad y simbolismo, como el video compartido por Kanner en el que rememora momentos junto a su hermano y contempla sus fotografías, además de expresar en redes sociales mensajes que evidencian la permanencia de Kaleth en la memoria de sus seres queridos.

¿Por qué es significativa la ausencia de Kaleth Morales en reuniones familiares y cómo la viven sus familiares?

La ausencia de Kaleth Morales en este tipo de celebraciones familiares resulta significativa porque, según lo manifestado por Kanner Morales en su cuenta de Instagram, su legado musical y su personalidad siguen siendo una presencia constante, una huella profunda que la familia honra con nostalgia, recordando momentos vividos y manteniéndolo siempre presente en sus corazones y recuerdos colectivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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