Por: EL PILON SA

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La empresa de servicios públicos Emdupar, encargada del suministro de agua potable en Valledupar, tomó la decisión de suspender de manera temporal el servicio de agua para la ciudad. De acuerdo con la información oficial divulgada por la organización, la medida fue adoptada debido a una creciente registrada alrededor de las 9:30 de la noche, lo que originó un aumento considerable en la turbiedad del agua. Esta condición situó la calidad del recurso hídrico por encima de los niveles que permiten llevar a cabo su adecuado tratamiento mediante los procesos operativos habituales.

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Según comunicó Emdupar a través de su canal oficial de Instagram, el corte del servicio responde a la necesidad de garantizar estándares de calidad y la protección de la salud pública. El restablecimiento del suministro está condicionado a la mejora en las condiciones del agua, con el objetivo de retomar el proceso de potabilización tan pronto como sea posible. Mientras tanto, los equipos y operarios de la empresa se encuentran dedicados a atender la emergencia, con la prioridad de restituir el servicio en el menor tiempo viable.

Este hecho se produce simultáneamente con el mantenimiento de una alerta amarilla declarada por la Alcaldía de Valledupar debido al riesgo latente de crecientes súbitas en la región. Las autoridades municipales han sido claras en recomendar a la ciudadanía estar atenta a la información que se actualiza de manera oficial, evitar acercarse a los cuerpos de agua —especialmente durante episodios de lluvias intensas— y cumplir cabalmente las indicaciones emitidas por los organismos de prevención.

La Alcaldía de Valledupar, a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), reiteró el llamado de advertencia hacia todos los habitantes, recalcando la importancia de no exponerse innecesariamente a situaciones de peligro alrededor de los ríos durante el periodo de inestabilidad climática. Por su parte, Emdupar se mantiene en comunicación sobre los avances en la resolución del inconveniente y pide comprensión mientras perdure la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Emdupar suspendió el servicio de agua en Valledupar?

Emdupar suspendió temporalmente el suministro de agua potable en Valledupar debido a una creciente ocurrida alrededor de las 9:30 de la noche, que causó un aumento en la turbiedad del agua. Según el comunicado oficial de la empresa, este nivel de turbidez superó los parámetros que permiten que el agua se trate de manera adecuada, obligando a detener el proceso para proteger la salud de los usuarios.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades durante la alerta amarilla en Valledupar?

Durante la alerta amarilla vigente en Valledupar, las autoridades, de acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía de Valledupar y Emdupar, aconsejaron a la ciudadanía mantenerse informada mediante canales oficiales, evitar acercarse a los ríos durante las lluvias y seguir estrictamente las instrucciones de los organismos de prevención y atención de emergencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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