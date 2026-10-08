Por: Portal Bogotá

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Este jueves 8 de octubre de 2026 se lleva a cabo el sorteo 2864 de la Lotería de Bogotá, en el que se entregará un premio mayor de 12.000 millones de pesos, así como otros premios por aproximación que pueden alcanzar hasta 1.000 millones de pesos. Los interesados tienen la posibilidad de seleccionar sus propios números y participar por estos premios, según la información oficial publicada en el portal de la Lotería de Bogotá.

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Para quienes deseen acceder a los resultados anteriores, está disponible la información del sorteo del jueves 1 de octubre de 2026, de acuerdo con lo publicado en el portal oficial del gobierno de Bogotá. Además, la compra de billetes se facilita mediante la opción en línea, ingresando al sitio web de la Lotería de Bogotá, donde, tras registrarse como usuarios, es posible gestionar la compra de manera sencilla y segura.

Al adquirir el billete por este canal digital, se habilitan oportunidades adicionales con la modalidad ‘raspe y gane online’, ofreciendo premios extra a los jugadores, como señala la propia página de la Lotería de Bogotá.

El proceso para participar en línea implica ingresar al portal, crear un perfil, seleccionar el tipo de sorteo, escoger cuatro números principales y tres series, definir la cantidad de fracciones a jugar, y realizar el pago por medio de tarjeta débito, crédito, o el sistema PSE (Pagos Seguros en Línea), según lo detalla el instructivo oficial publicado en la web de la entidad.

También existen otros métodos seguros para adquirir un billete: de manera presencial con loteros autorizados, distribuidores físicos o en puntos establecidos que se pueden consultar directamente en el sitio de la Lotería de Bogotá. Es importante destacar que los sorteos ordinarios de la Lotería de Bogotá inician todos los jueves a partir de las 10:30 p. m., con base en el cronograma definido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

La modalidad ‘raspe y gane online’ amplía los beneficios para quienes adquieren digitalmente su fracción o billete, permitiendo disfrutar de una experiencia rápida, segura y la opción de obtener premios adicionales (información puntual dada en el portal bogota.gov.co y el sitio institucional de la Lotería de Bogotá).

Finalmente, para más detalles y novedades sobre premios y sorteos, la Lotería de Bogotá mantiene su comunidad informada a través de publicaciones en redes sociales como Instagram, donde comparte videos y anuncios recientes relacionados con sus modalidades de juego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo comprar la Lotería de Bogotá en línea de forma segura?

Para comprar el billete de la Lotería de Bogotá en línea, usted solo debe ingresar al portal www.loteriadebogota.com, crear un usuario con contraseña, seleccionar sus números y series favoritas, definir el número de fracciones, y concretar el pago de forma digital, ya sea con tarjeta de crédito, débito o a través de PSE. Esta modalidad, validada en el instructivo oficial del sitio, asegura una adquisición segura y acceso a promociones como el ‘raspe y gane online’.

¿En qué horarios se realiza el sorteo de la Lotería de Bogotá?

El sorteo ordinario de la Lotería de Bogotá se lleva a cabo todos los jueves a partir de las 10:30 p. m., según el cronograma del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, tal como lo informa la página web de la entidad. Este es el horario oficial para quienes participen en la modalidad presencial o virtual de la lotería.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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