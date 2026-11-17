Un apostador de Medellín se convirtió en el nuevo ganador de Baloto Revancha y se llevó un premio de $5.600 millones, luego de acertar todos los números del sorteo 2735. El tiquete ganador fue comprado de manera virtual y le permitió al jugador quedarse con uno de los acumulados más esperados por quienes participan en este juego de azar.

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El premio mayor cayó durante el sorteo realizado el sábado 14 de noviembre de 2026, según el reporte del Operador Nacional de Juegos (ONJ). El boleto fue adquirido a través de la página oficial Baloto.com, por lo que el ganador no tuvo que acercarse a un punto físico para participar.

¿Qué número cayó en Baloto Revancha?

La combinación que convirtió al jugador en multimillonario estuvo integrada por los números principales 08, 11, 14, 26 y 40, mientras que la Superbalota fue el 15. Un detalle particular es que la apuesta se hizo bajo la modalidad manual, es decir, el ganador escogió personalmente las cifras con las que participó.

Por ahora, la identidad del nuevo millonario se mantiene en reserva por razones de seguridad. Para reclamar el dinero, deberá ponerse en contacto con la Fiduciaria de Occidente, entidad encargada de verificar el tiquete digital y gestionar el desembolso del premio, que estará sujeto al impuesto por ganancia ocasional vigente en Colombia.

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Con la entrega de los $5.600 millones, el acumulado de Baloto Revancha volvió a su monto inicial de $2.000 millones. Esto significa que el próximo sorteo comenzará un nuevo ciclo de acumulación y mantendrá la expectativa entre los jugadores que esperan quedarse con el premio mayor.

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