Por: Portal Bogotá

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Si usted participó en la Lotería de Bogotá en el sorteo número 2872, realizado el jueves 12 de noviembre de 2026, este artículo le ofrece la información más detallada sobre los resultados oficiales, de acuerdo con los datos publicados directamente por la Lotería de Bogotá. En esta oportunidad, el premio mayor, con una suma total de 12.000 millones de pesos, fue entregado al poseedor del billete número 1970 de la serie 089. Este monto hace parte de un atractivo plan de premios que, según la información incluida en el sorteo, supera los 34.000 millones de pesos, distribuidos entre un premio mayor, diferentes premios secos y reconocimientos por aproximaciones, tanto con serie como sin serie.

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Según indica la Lotería de Bogotá, los sorteos regulares se desarrollan todos los jueves a partir de las 10:30 p. m., siguiendo el cronograma emitido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Los interesados pueden adquirir sus billetes o fracciones de manera legal y segura a través de loteros autorizados o en puntos de venta oficiales. Asimismo, se facilita la compra mediante la página www.loteriadebogota.com, donde usted puede verificar la autenticidad de sus boletos.

El proceso de cobro de los premios está claramente establecido por la Lotería de Bogotá. Para quienes resulten ganadores de premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, es posible realizar el cobro directamente con el lotero de confianza o en los puntos de venta autorizados, cuya ubicación se encuentra disponible en la página oficial bajo el listado de distribuidores. En cambio, aquellos que hayan obtenido un premio cuya suma sea superior a seis salarios mínimos deben acercarse directamente a la sede principal de la Lotería de Bogotá, ubicada en carrera 32A #26-14, en la capital del país.

Como recomendación adicional, se invita a los participantes a consultar de forma periódica los resultados y a mantenerse informados sobre otras recomendaciones de seguridad en el marco del hogar, según lo difundido por las instituciones oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos para cobrar un premio de la Lotería de Bogotá?

Para cobrar premios de la Lotería de Bogotá inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, usted debe acudir a su lotero de confianza o a un punto de venta autorizado. Para premios superiores, el cobro se realiza únicamente en la sede principal de la Lotería de Bogotá, ubicada en Bogotá, siguiendo las instrucciones y requisitos publicados en su sitio oficial.

¿Cada cuánto juega la Lotería de Bogotá y dónde se pueden comprar los billetes?

La Lotería de Bogotá realiza sorteos ordinarios todos los jueves a partir de las 10:30 p. m., de acuerdo con lo establecido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Los billetes pueden adquirirse de manera legal y segura en puntos de venta autorizados, con loteros de confianza y a través de la página web oficial de la Lotería de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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