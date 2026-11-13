Una familia del barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, denunció que está siendo víctima de constantes intimidaciones y ataques contra su vivienda por parte de presuntos prestamistas informales, conocidos como ‘gota a gota’.

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La situación, conocida a través de una denuncia divulgada por Blu Radio, estaría relacionada con la búsqueda de un hombre que habría solicitado dinero prestado y entregado una dirección que no correspondería a su lugar de residencia.

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El problema es que en el inmueble señalado no vive el supuesto deudor, sino varias mujeres de una misma familia y un adulto mayor, quienes aseguran que llevan varias semanas soportando las amenazas y los daños ocasionados por los presuntos cobradores.

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Según el testimonio de una de las afectadas, los hombres han llegado en diferentes oportunidades para fotografiar la fachada, hacer marcas en la propiedad y dejar mensajes intimidatorios.

Sin embargo, las agresiones habrían escalado durante uno de los episodios más recientes, cuando los sujetos golpearon la vivienda y rompieron varios vidrios.

La denunciante contó que en ese momento estaban dentro del inmueble una mujer que acababa de dar a luz, un adulto mayor y otra mujer de la tercera edad, quienes quedaron expuestos al ataque.

“Ya la última vez que vinieron fue cogiendo la casa a patadas, rompieron vidrios. En ese momento se encontraba una chica que acaba de tener bebé, estaba un señor de la tercera edad, una señora ya de la tercera edad. Entonces, la verdad, ya se torna un poco molesto el tema”, relató la mujer a Blu Radio.

Ante la repetición de los ataques, las mujeres decidieron instalar avisos en la fachada de la casa para intentar comunicarse con quienes llegan a buscar al supuesto responsable de la deuda.

En los mensajes explican que el hombre no vive allí y les solicitan verificar la dirección antes de ocasionar nuevos daños. Su intención, según la denuncia, es aclarar que no tienen ninguna relación con el préstamo y evitar que continúen las intimidaciones.

No obstante, la denunciante aseguró que los presuntos cobradores no han intentado hablar con los habitantes del inmueble para comprobar la información. Por el contrario, afirmó que siguen llegando para tomar fotografías, lanzar piedras y golpear puertas y ventanas.

El temor de la familia también está relacionado con las condiciones de seguridad de la cuadra. Según explicó la afectada, se trata de un sector poco transitado y con poca iluminación, donde varias residentes deben salir a trabajar durante la noche o en horas de la madrugada. Esta situación ha cambiado la tranquilidad de quienes viven en la vivienda, pues temen que se presenten nuevas agresiones.

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“Ya nos tiene un poco atemorizadas el tema, porque igual uno ya no anda tranquilo en la cuadra”, manifestó la mujer.

Las afectadas señalaron que han buscado ayuda ante la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía, pero aseguran que todavía no han recibido una respuesta que permita detener las intimidaciones.

Por ahora, la familia pide que se verifique la identidad del verdadero deudor y que cesen los ataques contra una vivienda cuyos habitantes, según su denuncia, no tienen relación con la deuda.

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